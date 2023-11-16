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Körfez eski İlçe Halk Eğitim Müdürü Ekinci, kalp krizinden öldü

Bir dönem Körfez İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü yapan ve emekli olan Vezir Ekinci (68), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Körfez eski İlçe Halk Eğitim Müdürü Ekinci, kalp krizinden öldü mask

Gazetelerde köşe yazarlığı yapan, kitap yazan, birçok özel kuruluşta yöneticilik yapan Ekinci, 1994 yılında DSP’den Körfez Belediye Başkan adayı olmuştu.
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Muhabir  Mesut Akbulut

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