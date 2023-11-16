Gazetelerde köşe yazarlığı yapan, kitap yazan, birçok özel kuruluşta yöneticilik yapan Ekinci, 1994 yılında DSP’den Körfez Belediye Başkan adayı olmuştu.
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Körfez eski İlçe Halk Eğitim Müdürü Ekinci, kalp krizinden öldü
Bir dönem Körfez İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü yapan ve emekli olan Vezir Ekinci (68), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.