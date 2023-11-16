16 Kas 2023 - 11:18 - Asayiş

Körfez eski İlçe Halk Eğitim Müdürü Ekinci, kalp krizinden öldü

Bir dönem Körfez İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü yapan ve emekli olan Vezir Ekinci (68), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.