BALIKÇI EMİN BU KENTTE, UNUTULMAZ BİR EFSANEDİR…

Her 10 Kasım’(da olduğu gibi bu 10 Kasım’da da sabah 05.30’da, mezat başlamadan önce Atatürk’ için saygı duruşu yapan balıkçılar, büyük önderi gözyaşlarıyla ve saygıyla anarken, pelin ailesinin gururu ise bir başka oluyor. Efsane balıkçı Emin Pelin’in ölüm yıl dönümü de 10 Kasım… Balıkçıların efsane ismi emin Pelin’in kendisi gibi balıkçı olarak yetiştirdiği oğlu Mustafa Pelin de babasının ölüm yıl dönümünü ilk günkü gibi aynı acı ve saygıyla andıklarını belirtirken “Hepimiz faniyiz, tabii ki büyük atamızın ölüm tarihindeki acıyı babamız için de yaşıyoruz. Böylece iki anmayı bir arada yapıyoruz., yıllardır bu geleneği sürdürüyoruz. Tüm balıkçı arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz” dedi. Cuma sabahı 05.30’da, 10 Kasım münasebetiyle Atatürk ve silah arkadaşlarını yâd eden balıkçılar arasında dedesi Emin Pelin’in anısını yaşatan torun Berkay Pelin ise “Dedem gerçek bir efsaneymiş. Herkes anlatıyor. Bu soyadını taşımakla onur duyuyorum. Atamızı ve dedemizi çok seviyoruz” dedi. İzmit/ Karşıyaka Balık Hali Komisyoncuları, ise şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyetimizin Kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin anısına, Karşıyaka Balık Hali Komisyoncuları olarak, yine 10 Kasım 2023, sabah 05:30’da, İzmit/Karşıyaka Balık Hali’nde, pilav, helva, ayran ve dualarla yad edildi. Emin babayı anmak da ayrı bir onurdur” dedi.

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