35 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma", 2 kez "cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 3 kez "yaralama, kasten yaralama, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma, resmi belgede sahtecilik" suçlarından 35 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan M.Y. (46) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.