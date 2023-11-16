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35 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kocaeli'de 35 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
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35 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı mask
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Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma", 2 kez "cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 3 kez "yaralama, kasten yaralama, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma, resmi belgede sahtecilik" suçlarından 35 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan M.Y. (46) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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