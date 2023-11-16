Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma", 2 kez "cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 3 kez "yaralama, kasten yaralama, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma, resmi belgede sahtecilik" suçlarından 35 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan M.Y. (46) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
- Asayiş
35 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Kocaeli'de 35 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.