Bardakçı Ali vefat etti

İzmit'in tanınmış esnafı Ali Okumuş, bir süredir Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Okumuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. "Bardakçı Ali" olarak tanınan 2 çocuk babası Okumuş'un cenazesi yarın Yeni Cuma Camii’nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.
İzmit'in tanınmış esnafı Ali Okumuş, bir süredir Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Okumuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. "Bardakçı Ali" olarak tanınan 2 çocuk babası Okumuş'un cenazesi yarın Yeni Cuma Camii’nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.