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Bardakçı Ali vefat etti

Kocaelispor’un sevilen taraftarlarından, “Bardakçı” olarak bilinen Ali Okumuş, 62 yaşında vefat etti

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Bardakçı Ali vefat etti mask

İzmit'in tanınmış esnafı Ali Okumuş, bir süredir  Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Okumuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. "Bardakçı Ali" olarak tanınan 2 çocuk babası Okumuş'un cenazesi yarın   Yeni Cuma Camii’nde cuma namazının ardından kılınacak  cenaze namazı sonrası defnedilecek.
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Muhabir  Haber Merkezi

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