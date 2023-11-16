Bardakçı Ali vefat etti

İzmit'in tanınmış esnafı Ali Okumuş, bir süredir Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Okumuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. "Bardakçı Ali" olarak tanınan 2 çocuk babası Okumuş'un cenazesi yarın Yeni Cuma Camii’nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.



