Nuh Çimento Grubu ile Kocaeli Üniversitesi arasında iş birliği imzaları atıldı

Nuh Çimento Grubu, Nuh Akademi çatısı altında fabrikada başlattığı MBA ve Yüksek Lisans programlarını duyurdu. İmzaları Nuh Çimento Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin, Nuh Çimento Grubu CEO’su K. Gökhan Bozkurt ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk attı.

Nuh Çimento Grubu ile Kocaeli Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolünde, şirketin bulunduğu bölgeye katkıları, üniversitenin gelişimi ve şirket içi eğitimlerin artması konuları ele alındı. Nuh Çimento fabrikasında başlayacak olan MBA ve yüksek lisans programları ile çalışanların bir adım önde olmalarına en büyük desteği Kocaeli Üniversitesi verdi. Bostancı Dedeman Otel’de düzenlenen Nuh Kampüs lansmanına Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Prof. Dr. Selçuk Koç, Doç. Dr. Özgür Bayram Soylu, Nuh Çimento Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin, Nuh Çimento Grubu Ceo’su K. Gökhan Bozkurt, Nuh Çimento Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Ersin Başyıldız ve Nuh Çimento Grubu çalışanları katılım sağladı. Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın Kocaeli bölgesindeki istihdama ve eğitime katkılarının önemi vurgulandı. Nuh Kampüs lansmanı, imzaların atılması ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

“Her zaman sizin yanınızdayız, bizim asıl üniversitemiz Kocaeli Üniversitesi bunu gururla söylüyorum”

Nuh Çimento Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin, “İlk faaliyete geçtiği yıl, yıllık üretimini şu anda bir ayda üretiyoruz. Teknoloji değişiyor, dünya değişiyor, Türkiye değişiyor ve bu ortamda çalışanlarımızın istekleri ve profili de değişiyor. Aslında ürettiğimiz mal az çok aynı. Geldiğimiz noktada özellikle çalışanlarımızın da ihtiyaçlarını toplayarak burada Nuh Çimento Grubu İnsan Kaynakları Direktörümüz Ersin Bey ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşlarımızın hepsi burada ya da başka bir yerde yönetici olacak ve ülkeye de katma değer katacaklar. Burada öğrendikleri ile küçük bir rakamda farklılaştırma ve bunu yönetime sunmaları hem kendilerini hem ülkeye katma değer katacaktır diye düşünüyorum. Nuh Çimento olarak, bir vakfımız var. Okullar yapıyoruz tersanede bazı ünitelerimiz var, şu anda devam eden Hereke’de bir fakülte inşaatımız var. Her zaman sizin yanınızdayız, bizim asıl üniversitemiz Kocaeli Üniversitesi bunu gururla söylüyorum. Bundan sonra da başka iş birlikleri olursa sizlerle her zaman bir arada olmaktan gurur duyarız” dedi.

“Nuh Kampüs projemizin fabrika lokasyonumuzda olması bizim için çok büyük bir avantaj”

Nuh Çimento Grubu Ceo’su K. Gökhan Bozkurt, “Nuh Kampüs projemizin fabrika lokasyonumuzda olması bizim için çok büyük bir avantaj. Şirketimizde öğrenen organizasyon kültürünü güçlendirmek adına attığımız bu adımda yüksek lisans programlarını hem de çalışanlarımızın iş liderliği etiğinde olumlu sonuçlar olarak da görmekteyiz. Aynı zamanda bölgemizde saha çalışanı istihdamına destek olmak amacıyla ve sektörümüze yeni yetenekleri çekmek adına üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Kocaeli Üniversitesi ile yapılan protokoller neticesinde makine ve metal teknolojileri, kimya teknolojileri ve inşaat teknolojisi ön lisans programlarına çimento derslerini dahil etmiştik. Kocaeli Üniversitesi ile hayata geçirmekte olduğumuz yüksek lisans projemiz vesilesiyle geleceğe daha iyi bir adım atmaktan dolayı heyecan duyuyorum” diye konuştu.

“Bu çalışma yeni iş birliklerimizin bir başlangıcı olacaktır”

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Kocaeli Üniversitesi ve Nuh Çimento Grubu arasında imzalanacak bu iş birliğin sadece bir üniversite sanayi iş birliği olarak ve bir protokol kağıdında kalmayacaktır. Bu çalışma yeni iş birliklerimizin bir başlangıcı olacaktır ve Türkiye’nin geleceğine ışık tutacaktır. İş birliğimiz bilgi ve teknolojilerimizi bir araya getirerek akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin sektöre dair bilgi ve deneyim kazanmalarına katkı sağlayacaktır. Bu anlaşma ile özellikle dijital ekonomi, finans birimleri alanlarında ileri düzeyde eğitim uygulama imkanları sağlayacak, öğrencilerin sektörle entegrasyonunu güçlendirmeyi sağlayacağız. Anlaşma sadece akademik çevre ve iş dünyası arasında bağların güçlendirilmesiyle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin gelecekteki inovasyon ve ekonomik gelişimlerine katkı sağlayacak örnek olacaktır. Bu tür iş birlikleri ülkemizin global rekabet gücünü arttırmak ve bilgi ekonomisine geçişte önemli bir role sahip olmak adına önemlidir” dedi.