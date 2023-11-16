Akçansa Çimento Gebze Tesisi çevre ödülü aldı

Türkiye Hazır Beton Birliği, 1998 yılından beri düzenlediği “THBB Çevre Ödülleri” ile çevre bilinci yüksek bir sektör yaratmayı hedefliyor. 6. THBB Çevre Ödülleri Yarışması kriterlerini başarıyla geçen THBB üye tesislerine ödülleri 8 Kasım 2023 tarihinde BETON 2023 Kongresi ve Fuarı’nda Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, THBB Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin, sektör temsilcilerinin ve akademisyenlerin katıldığı bir törenle verildi. Tören, 6. THBB Çevre Ödülleri Yarışması’na katkılarından dolayı denetçilere Teşekkür Sertifikası takdim edilmesiyle sona erdi.

6. THBB ÇEVRE ÖDÜLÜ KAZANAN TESİSLER:

6. THBB ÇEVRE ÖDÜLLERİ BİRİNCİSİ: ÇİMSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. AŞ İNEGÖL TESİSİ

6. THBB ÇEVRE ÖDÜLLERİ İKİNCİSİ: ÇİMSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. AŞ MİSİS TESİSİ

6. THBB ÇEVRE ÖDÜLLERİ ÜÇÜNCÜSÜ: NUH BETON AŞ GEMLİK TESİSİ

6. THBB ÇEVRE ÖDÜLÜ: AKÇANSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. AŞ SAMSUN TESİSİ

6. THBB ÇEVRE ÖDÜLÜ: KİBSAŞ KARADENİZ İNŞAAT VE BETON SAN. VE TİC. AŞ KİRAZLI TESİSİ

6. THBB ÇEVRE ÖDÜLÜ: AKÇANSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. AŞ GEBZE TESİSİ

6. THBB ÇEVRE ÖDÜLÜ: ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. TİC. AŞ OSMANİYE TESİSİ

6. THBB ÇEVRE ÖDÜLÜ: ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. TİC. AŞ ALTINŞEHİR TESİSİ

6. THBB ÇEVRE ÖDÜLÜ: KİBSAŞ KARADENİZ İNŞAAT VE BETON SAN. VE TİC. AŞ SANCAKTEPE TESİSİ

6. THBB ÇEVRE ÖDÜLÜ: ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. TİC. AŞ KAHRAMANMARAŞ TESİSİ

6. THBB ÇEVRE ÖDÜLÜ: İSTON İSTANBUL BETON ELEM. VE HB FABRİKALARI SAN. VE TİC. AŞ HADIMKÖY TESİSİ

6. THBB ÇEVRE ÖDÜLÜ: İSTON İSTANBUL BETON ELEM. VE HB FABRİKALARI SAN. VE TİC. AŞ TUZLA TESİSİ