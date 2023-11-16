Assan Panel, Ürdün’ün ‘Altın Liste’sinde

Sandviç panel sektörünün küresel ölçekte en önemli üreticilerinden Assan Panel, 2012 yılından bu yana üretim gerçekleştirdiği Ürdün’de, Ürdün Gümrük Müdürlüğü’nün hazırladığı ‘ Altın Liste’ye girdi. Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı Uygunluk Denetim Komitesi'nin saha denetimlerini tamamlamasının ardından, gümrük mevzuatına, güvenlik gerekliliklerine ve dış ticaret düzenlemelerine uyum değerlendirmesi sonrasında ‘Altın Liste’ şirketleri arasına dahil edildi.

FİNANSAL GARANTİLER

Ürdün Gümrük Genel Müdürü Jalal Al-Qudah, listeye eklenen şirketlere ‘Altın Liste’ sertifikalarının teslim töreninde yaptığı konuşmada, gümrük çalışmalarında modern yöntemleri kullanan öncü programlardan biri olan Altın Liste programının katılımcı şirketlere bazı kolaylıklar ve ayrıcalıklar sağladığını vurguladı. Listeye alınan şirketlere sağlanan kolaylıklar arasında yeşil şerit hibelerinin genişletilmesi, uygun finansal garantiler karşılığında ürünlerin hızlı şekilde serbest bırakılması, şirketlere ait verilerin tamamlanmasında maliyetleri azaltan ve prosedürleri kolaylaştıran hızın sağlanması yer alıyor.

85 ÜLKEYE İHRACAT

2022 yılında Ürdün’de en fazla ihracat yapan şirketler arasında yer aldıklarını hatırlatan Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, Ürdün’de çizdikleri başarı tablosundan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti. Akar, Ürdün’deki tesisleri sayesinde Ortadoğu gibi Türkiye için önemli bir coğrafyada uzun yıllardır ihracat gerçekleştirdiklerini vurgularken, “Assan Panel olarak bugün Ürdün’ün de aralarında bulunduğu tesislerimizde ürettiğimiz çevreye ve insan sağlığına dost ürünlerimizle 85 ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi.

ORTADOĞU’NUN DA EN BÜYÜK ÜRETİCİSİ

Ürdün’de 2012 yılında üretime başlayan Assan Panel’in ülkedeki tesisi 10 bin metrekaresi kapalı olmak üzere, toplam 65 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor. Assan Panel, bölgenin en önemli sandviç panel üreticisi olarak başta Ürdün olmak üzere çevre ülkelere ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor.