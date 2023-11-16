DÜNYANIN EN ZOR SİYASETÇİLİĞİ, İZMİT’TE YAPILAN SİYASETÇİLİKTİR

Çok muhabbetimiz yok. Ama şimdiki belediye başkanı, Bekirdere kökenli Adnan Turan’ı iyi tanırım. Karadeniz türküleri söyleyen yerel sanatçı Taner Eyüpoğlu da oradaymış, kendisini yeni tanıdım. Benim gollerimi çalarak gol kralı olan Vedat Yoldaş kardeşim, mahallemizin “sevimli” muhtarı çocukluk arkadaşım Yaşar Tüzer, hiçbir zaman sevemediğim ve hoşlanamadığım, ama oturup 5 dakika muhabbetimiz olmayan Süleyman Şen ve diğerleri… Bir de hatıra fotoğrafı çektirdik. Bakalım siyaset bu kişileri nereye kadar götürüp, getirecek ?.. ulu mu götürecek, susuz mu getirecek?.. Göreceğiz…

***

DİP NOT: www.kocaeligazetesi.com.tr adresindeki yazılarıma yaptığınız yorumları, hakaret içermedikçe, buradan da yayınlıyorum…