DÜNYANIN EN ZOR SİYASETÇİLİĞİ, İZMİT’TE YAPILAN SİYASETÇİLİKTİR

Çok muhabbetimiz yok. Ama şimdiki belediye başkanı, Bekirdere kökenli Adnan Turan’ı iyi tanırım. Karadeniz türküleri söyleyen yerel sanatçı Taner Eyüpoğlu da oradaymış, kendisini yeni tanıdım. Benim gollerimi çalarak gol kralı olan Vedat Yoldaş kardeşim, mahallemizin “sevimli” muhtarı çocukluk arkadaşım Yaşar Tüzer, hiçbir zaman sevemediğim ve hoşlanamadığım, ama oturup 5 dakika muhabbetimiz olmayan Süleyman Şen ve diğerleri… Bir de hatıra fotoğrafı çektirdik. Bakalım siyaset bu kişileri nereye kadar götürüp, getirecek ?.. ulu mu götürecek, susuz mu getirecek?.. Göreceğiz…
***
DİP NOT: www.kocaeligazetesi.com.tr adresindeki yazılarıma yaptığınız yorumları, hakaret içermedikçe, buradan da yayınlıyorum…
Çok muhabbetimiz yok. Ama şimdiki belediye başkanı, Bekirdere kökenli Adnan Turan’ı iyi tanırım. Karadeniz türküleri söyleyen yerel sanatçı Taner Eyüpoğlu da oradaymış, kendisini yeni tanıdım. Benim gollerimi çalarak gol kralı olan Vedat Yoldaş kardeşim, mahallemizin “sevimli” muhtarı çocukluk arkadaşım Yaşar Tüzer, hiçbir zaman sevemediğim ve hoşlanamadığım, ama oturup 5 dakika muhabbetimiz olmayan Süleyman Şen ve diğerleri… Bir de hatıra fotoğrafı çektirdik. Bakalım siyaset bu kişileri nereye kadar götürüp, getirecek ?.. ulu mu götürecek, susuz mu getirecek?.. Göreceğiz…
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Trabzonlu Côpcû - biz İzmit sokaklarinda her daim variz hemde hergun COK sûkûr Kimsin’in hakkini yemedik haramda . HERKESÎ sevdik Yaradandan ôte Yanimiza sokulup poz verenleride Adam yerine koyariz VESSELAM
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.