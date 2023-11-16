2012 model Medcedes-Benz marka araç icradan satılık

1.800.000,00

1

Taşıt

41 EL 042 Plakalı , 2012 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 218 CLS 350 CDI 4MATIC Tipli , 642858413399012 Motor No'lu , WDD2183931A071020 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 2987cm3 , Rengi Siyah , Araç üzerinde yapılan incelemede, şase numarasının WDD2183931A071020, motor numarasın 642858413399012olduğu tespit edilmiştir. Araç anahtarının ve ruhsatının olmadığı, ön plakasının yerinde olmadığı arka plakanın yerindeolduğu görülmüş olup kilometresi tespit edilememiştir. Araç üzerinde gerekli incelemeler ve fotoğraflamalar yapılarak aşağıdaki hususlar belirlenmiş, sonuç kısmında ise kanaatler belirtilmiştir.Aracın genel durumu iyi, görünen bir kusuru yoktur. Anahtarı olmadığından kilometresi tespit edilememiştir. lastikleri % 50-70 seviyesinde ve kullanılabilir durumdadır.Aracın Sigorta Birliği ve Gözetim Merkezinde yapılan hasar tespit sorgulamasın sonucu üç adet hasar kaydının olduğu ve hasar kayıtlarının toplam tutarının 23.328,79 tlolduğu tespit edilmiştir. Araç MSN Yediemin Otoparkı Köseköy İstasyon Mah. Ankara Cad. Çilem Sok. No:131, KARTEPE/KOCAELİ adresinde muhafaza altında olup, ihale tarihine kadar incelenebilir.