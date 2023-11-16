Derince'de 3+1 89 m² daire icradan satılık

T.C. KOCAELİ İCRA DAİRESİ 2023/862 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/862 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaz tapu kaydında Kocaeli ili Derince ilçesi Sırrıpaşa mah. 1627 ada 10 parsel 3. Kat 12 nolu bağımsız bölümde kain 33/377 arsa paylı mesken nitelikli 377,00 m2 yüzölçümlü tam hisseli taşınmazdır. Taşınmaz Derince Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ''T1 Ticaret Alanı'' kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları; Bitişik nizam - 3 kat olarak belirlenmiştir.Taşınmaz yerleşim olarak Kocaeli İli, Derince İlçesi, Sırrıpaşa Mahallesi, Gelincik Sokak, Dış Kapı No: 2, Kat: 3, D: 12 posta adresinde yer almaktadır. Taşınmaz ticari mahalde konumlu olup çevresinde yoğun olarak ticari ve konut yapılaşmaları bulunmaktadır. Ana arter ve toplu taşıma güzergâhı olan D100 karayolu üzerinde konumlu olduğundan ulaşım imkânları bakımından iyi durumdadır. Yol, su, kanalizasyon, çevre temizlik gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.Kocaeli İli, Derince İlçesi, Sırrıpaşa Mahallesi, 1627 ada 10 parsel sayılı taşınmaz üzerinde betonarme karkas olarak inşa edilmiş bina yer almaktadır. Ana yapı, bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat olmak üzere toplam 6 katlı olarak inşa edilmiştir. Ana yapıda bir tane giriş olup bina girişi zemin kat seviyesinden ve batı cepheden verilmiştir. Konu taşınmazın dış cephesi sıvalı ve akrilik boyalı vaziyettedir. Ana gayrimenkulün dış kapısı demir kapıdır. Bina merkezi ısıtma ile ısınmaktadır. Kıymet takdiri istenen 12 no.lu bağımsız bölüm, binanın giriş cephesine göre sağ cephede ve 3.normal katta konumludur. Söz konusu bağımsız bölüm mimari projesine göre; antre, salon, mutfak, 3 adet oda, 1 adet banyo, 1 adet balkon ve 1 adet wc plan tertibinde net 89,80 m2, brüt 101,50 m2 alanlıdır. Bağımsız bölümün içerisine girilememiş olup dışarıdan yapılan incelemesine göre pencere doğramaları PVC malzemeden mamuldur.Kocaeli İli, Derince İlçesi, Sırrıpaşa Mahallesi, 1627 ada 10 parsel sayılı taşınmazın cepheli olduğu Gelincik Sokağın 2023 yılı arsa rayiç değeri 379,44 TL/m²dir. 12 no.lu bağımsız bölümün net alanı 89,80 m²dir. Kocaeli İli, Derince İlçesi, Sırrıpaşa Mahallesi, 1627 ada 10 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan binanın, 3.normal katı seviyesinde konumlu, 33/377 arsa paylı, mesken olarak nitelendirilmiş, 12 no.lu bağımsız bölümün tapu kaydı, imar durumu, bulunduğu yer, belirtilen özellikleri, hâlihazır vaziyeti, bu civardaki benzer taşınmazların alım satım rayiçleri, kıymetine etki eden diğer hususlar ile günün iktisadi koşulları da göz önünde bulundurularak keşif tarihi itibariyle arsa payı dâhil değerinin 989.925,00 TL olabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır.

Adresi : Sırrıpaşa Mahallesi, Gelincik Sokak, Dış Kapı No: 2, Kat: 3, D: 12 Derince / KOCAELİ

Yüzölçümü : 377,00 m2

Arsa Payı : 33/377

İmar Durumu : Yukarıda belirtilmiştir.

Kıymeti : 989.925,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 24/07/2018 tarih 6934 yevmiye numaralı 02/03/2015 tarihli rapora göre; bu bağımsız bölümün/bloğun projede belirlenen bağımsız bölüm numarası/blok numarası ile fiili kullanımı uyumsuzdur. Muhdesat/teferruat/eklenti bilgileri: Eklenti kömürlük 1 nolu. Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2023 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 14:45

26/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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