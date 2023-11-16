HEDEP Kocaeli İl ve ilçe Eş Başkanları Gergerlioğlu’na sahip çıktı

Vekilimizin söylediklerinin ardasındayız

Kocaeli halkının meclisteki temsilcisi ve umudu olan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun yalnız olmadığını söyleyen HEDEP Kocaeli İl Eş Başkanı İbrahim Ergin, “Vekilimizi tehdit etme cüretinde bulunanlar öncelikle gidip Uygur Türklerini Çin zulmünden kurtarsınlar, bizde nasıl milliyetçilermiş görelim. Vekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu kendilerine Türkiye Cumhuriyet’inin Anayasasına uymaları gerektiğini söylüyor. Kendileri anayasayı çiğnedikleri için suçluluk psikolojisiyle vekilimizi hedef haline getirmeye çalışıyorlar. Bizde vekilimizin bu söylemlerinin arkasındayız. Bizleri tehdit edenler bilmelidir ki Ömer Faruk Gergerlioğlu yalnız değildir. Kocaeli’den kendisini meclise yollayan halk her zaman vekilimizin yanındadır. Vekilimize karşı tehditler savuranlar hadlerini bilmeli ve Kocaeli halkının iradesine saygı duymalıdır.” ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu gereken cevabı TBMM’de vermiştir

Kocaeli'nin en başarılı vekili olan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun her zaman yanında olacaklarını belirten Gebze Eş Başkanı Ömer Yıldız, “Vekillerimizin de içinde olduğu birçok kişi ve kurumu tehdit edip kriminalize etmeye çalışan Devlet Bahçeli'ye Ömer Faruk Gergerlioğlu gereken cevabı TBMM’de vermiştir. Vekilimizin ve kullandığı sözlerin arkasındayız. Mafya vari anlayışlar ve pervasız tehditler karşısında boyun eğmeyiz. Her zaman vekilimizin yanındayız.” şeklinde konuştu.

Gergerlioğlu’na söylenen her söz Kocaeli Halkına söylenmiştir

Gergerlioğlu’na karşı söylemleri kınadığını ifade eden Dilovası İlçe Eş Başkanı Sabri Uçar, “Vekilimize karşı saygısızca ve çirkin bir dil kullanan güruhları kınıyoruz. Ömer Faruk Gergerlioğlu’na söylenen her söz temsil ettiği Kocaeli halkına söylenmiştir. Bunu kabul etmem mümkün değildir.” dedi.

Vekilimiz kendilerini Hukuka ve Anayasaya uymaya davet etmiştir

Yüzbinlerce insanı temsil eden Gergerlioğlu’na karşı kullanılan söylemelerin karşısında durduklarını söyleyen Çayırova İlçe Eş Başkanı Şahismail Tohumcu, “Vekilimiz kendilerini Hukuka ve Anayasaya uymaya davet etmiştir. Bunun karşılığında mafya ve mafya görünümlü siyasi partilerin hedefi olmuştur. Anayasa ve hukuku tanımayan bilmelidir ki Gergerlioğlu yalnız değildir.” şeklinde konuştu.

Mafyayı arkasına alan siyasi yapılar meşruluğunu yitirmiştir

Kocaeli’nin meclisteki yegane temsilcisi Ömer Faruk Gergerlioğlu’na karşı tehdit vari konuşanları lanetle kınadığını belirten Darıca İlçe Eş Başkanı İdris Ay, “Mafyayı arkasına alan siyasi yapılar meşruluğunu yitirmiştir. Kocaeli halkının iradesi olan vekilime karşı çirkin söylemlerde bulunanlar hadlerini bilmelidir. Gergerlioğlu yalnız değildir. Vekilimiz Kocaeli halkının gönlünde yer etmiştir. Genel seçimlerde vekilimizi meclise yollayarak da her zaman vekilimizin arkasında duracağımızı göstermişizdir.” dedi.

Gergerlioğlu yalnız değildir

Kocaeli’deki sorunları gündeme getirdiği ve mazlumların sesi olduğu için Gergerlioğlu’nun hedef gösterildiğini söyleyen Körfez İlçe Eş Başkanı İlhami Demir, “Bilinmelidir ki tüm ezilenler ve mazlumlar Gergerlioğlu ile beraberdir. Gergerlioğlu yalnız değildir.” ifadelerini kullandı.

Adalete ihtiyacınız olduğunda hakkınızı savunacak tek kişi Gergerlioğlu’dur

Anayasayı ve adaleti çiğneyenlerinde bir gün adalete ihtiyacı olabileceğini söyleyen Derince İlçe Eş Başkanı Neslihan Armutçu, Vekilimize bu çirkin söylemlerde bulunanlar bilmelidir ki kendilerinin de adalete ihtiyacı olduğunda onları savunacak tek kişi İnsan Hakları savunucu ve ezilenlerin temsilci Gergerlioğlu’dur. Vekilimize karşı kullanılan üslup ve tutumu kınıyoruz.” şeklinde konuştu.