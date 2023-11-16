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14 kişi kimyasal sızıntıdan zehirlendi! Valilik: “Çok yönlü inceleme başlattık”

Darıca’daki bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde çalışanlar, kolilerin içerisinden kimyasal "benzoil klorür" maddesi sızıntısı nedeniyle zehirlendi. Konuyla ilgili Kocaeli Valiliği açıklama yaptı.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
14 kişi kimyasal sızıntıdan zehirlendi! Valilik: “Çok yönlü inceleme başlattık” mask

Darıca’da Piri Reis Mahallesi Ulubey Sokak'ta bulunan bir kargo firmasında kimyasal sızıntı nedeniyle 14 firma çalışanının zehirlendiği öğrenildi. Konuyla ilgili Kocaeli Valiliği açıklama yaptı. Valilik tarafından tapılan açıklama ise şu şekilde: “16.11.2023 günü saat 11:45 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine Darıca ilçemizde faaliyet yürüten bir Kargo firmasına  ait işyerinde zehirlenme ihbarı yapılması üzerine Valimiz Seddar Yavuz’un talimatlarıyla bölgeye Ambulans, İtfaiye, AFAD ve güvenlik birimleri yönlendirilerek çevre güvenliği dahil gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır.
 
GEÇİCİ ZEHİRLENME

İlk belirlemelere göre  taşınmak üzere bir firmadan teslim edildiği anlaşılan ve içinde kimyasal madde bulunan malzemenin nakliyesi sırasında sızıntı meydana gelmesinden kaynaklı geçici zehirlenme olayının yaşandığı tespit edilmiştir.
 
“DÖRT KİŞİ HASTANEDE”

Olaydan etkilenen 14 firma çalışanının genel durumları iyi olmakla birlikte, 4’ünün hastanelerde takipleri devam etmektedir. Bahse konu madde ise 110 ekiplerine bağlı Kimyasal olaylara müdahale ekibince olay yerinden güvenli bir şekilde alınarak gerekli incelemelere başlanılmıştır. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatılmıştır.

# Darıca, çevre

- Asayiş

Muhabir  Dilara Polat

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