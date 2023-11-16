Süper Lig bol gollü geçti

FARKA BAK !..

En farklı skoru Hisareynspor aldı. Hisareyn, sahasında eski BAL takımı Gebze Tayfunspor’u 5-0 mağlup ederek, hanesine 3 puanı yazdırdı. Günün bir diğer farklı skorlu maçında, Bekirderespor ile Osmanlı 41 Spor mücadele etti. Bekirdere, sahasında oynadığı karşılaşmayı 4-0 kazandı. Ligde 2. sırada bulunan Karamürselspor ise Arslanbey Organize Sanayispor’u konuk etti. Liderlik yarışından kopmak istemeyen Karamürselspor, rakibini 2-0 mağlup etti. Körfez Yeniyalı Barbarosspor ile Başiskele Belediyespor arasında oynanan maç ise günün tek berabere biten karşılaşması oldu. Ekipler sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Derincespor Körfez Belediyesi Hereke Yıldızspor’u 1-0 mağlup ederken, günün son maçında Arslanbey Gençlerbirliği, konuk ettiği Darıca Türkeli Gençlikspor’u 2-1 mağlup ederek haftayı kapadı.