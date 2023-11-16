- Spor

Süper Lig bol gollü geçti

Süper Amatör Lig B Grubu’nda, hafta içi mesaisinde önceki gece birbirinden önemli maçlar oynandı. Hisareynspor ve Bekirderespor, rakiplerini farklı mağlup etti

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
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En farklı skoru Hisareynspor aldı. Hisareyn, sahasında eski BAL takımı Gebze Tayfunspor’u 5-0 mağlup ederek, hanesine 3 puanı yazdırdı. Günün bir diğer farklı skorlu maçında, Bekirderespor ile Osmanlı 41 Spor mücadele etti. Bekirdere, sahasında oynadığı karşılaşmayı 4-0 kazandı. Ligde 2. sırada bulunan Karamürselspor ise Arslanbey Organize Sanayispor’u konuk etti. Liderlik yarışından kopmak istemeyen Karamürselspor, rakibini 2-0 mağlup etti. Körfez Yeniyalı Barbarosspor ile Başiskele Belediyespor arasında oynanan maç ise günün tek berabere biten karşılaşması oldu. Ekipler sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Derincespor Körfez Belediyesi Hereke Yıldızspor’u 1-0 mağlup ederken, günün son maçında Arslanbey Gençlerbirliği, konuk ettiği Darıca Türkeli Gençlikspor’u 2-1 mağlup ederek haftayı kapadı.
# Darıca, Başiskele, oldu

- Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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