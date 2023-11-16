Süper Lig bol gollü geçti

FARKA BAK !..
En farklı skoru Hisareynspor aldı. Hisareyn, sahasında eski BAL takımı Gebze Tayfunspor’u 5-0 mağlup ederek, hanesine 3 puanı yazdırdı. Günün bir diğer farklı skorlu maçında, Bekirderespor ile Osmanlı 41 Spor mücadele etti. Bekirdere, sahasında oynadığı karşılaşmayı 4-0 kazandı. Ligde 2. sırada bulunan Karamürselspor ise Arslanbey Organize Sanayispor’u konuk etti. Liderlik yarışından kopmak istemeyen Karamürselspor, rakibini 2-0 mağlup etti. Körfez Yeniyalı Barbarosspor ile Başiskele Belediyespor arasında oynanan maç ise günün tek berabere biten karşılaşması oldu. Ekipler sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Derincespor Körfez Belediyesi Hereke Yıldızspor’u 1-0 mağlup ederken, günün son maçında Arslanbey Gençlerbirliği, konuk ettiği Darıca Türkeli Gençlikspor’u 2-1 mağlup ederek haftayı kapadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.