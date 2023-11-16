AKP’den Netanyahu’ya yanıt

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin binlerce sivil kadın ve çocuğu katlederek; camileri, kiliseleri ve hastaneleri yıkarak insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen suçlara bulaştığını belirtti.
İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadelerini eleştiren Çelik, şunları kaydetti:
“Eli kanlı İsrail yönetiminin Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’in, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan hezeyanları, bir gün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır. Cumhurbaşkanımız insanlık onurunu ayakta tutan ve insani değerleri kararlılıkla savunan bir siyaset izlemektedir. Netanyahu ve benzerleri ise katliam siyasetinin takipçileridir.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.