İzmit Belediyesi Çocuk Sinema Okulu 20 Kasım’da gala yapacak

İzmit Belediyesi ve Çocuk Sinema Okulu ortaklığında geleceğin sinema sanatçıları keşfediliyor. Bu yıl da çocuklara sinema alanında eğitim veren Çocuk Sinema Okulu gala programına hazırlanıyor. Eğitimlerini tamamlayan çocuklar çektikleri kısa filmleri 20 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenecek gala programında izleyiciyle buluşturacak.

ÇOCUKLARIN HEYECANLI BEKLEYİŞİ

3 aylık eğitimlerini tamamlayan 7-14 yaş aralığındaki çocukların heyecanlı bekleyişi başladı. Çocukları, Dünya Çocuk Hakları Günü ile ilgili hazırladıkları kısa film, belgesel ve klipleri gala programında izleyiciye sunacaklar.