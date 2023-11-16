BAŞKAN ERCAN: "KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞİL RANTSAL DÖNÜŞÜM"

Ercan basın açıklamasında ,“Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda değişikliğine binaen;

"Temel haklar hiçe sayılmıştır"

"Söz konusu Yasada, kentlerin ve yapıların depreme hazırlıklı hale getirilmesine dair bir hüküm bulunmadığı gibi, yurttaşın barınma, mülkiyet, konut, savunma ve hak arama haklarının ihlali niteliğinde düzenlemeler yapılmış; evrensel hukuk kuralları ile güvence altına alınan temel haklar hiçe sayılmıştır.

Bu değişiklik ile; üzerinde yerleşim mevcut olsa dahi herhangi bir yer rezerv alan seçilebilecek, buradaki vatandaş evinden sürülebilecek, tapu sahibi olduğu mülkü el değiştirecek ve bu suretle barınma ve mülkiyet hakları ihlal edilmiş olacaktır. Depreme hazırlık amacına değil, yurttaşların hakları yok sayılma pahasına şehrin değerli alanlarını yıkıp yeniden inşaat rantı yaratmaya yönelik bir yasa yürürlüğe konulmuştur. Bu kanunda hedeflenen bir şehir planlamacılığı ya da depreme hazırlık amaçlı KENTSEL DÖNÜŞÜM değil, RANTSAL DÖNÜŞÜM olduğu çok açıktır.

YURTTAŞIN KENDİ EVİ HAKKINDAKİ ÇOK ÖNEMLİ KARARLARA KATILIM VE İTİRAZ HAKKI ELİNDEN ALINMIŞ; KARAR YETER SAYISI AZALTILARAK MÜLKİYET HAKKI YOK EDİLMİŞTİR

Burada asıl tehlike, binanın yeniden yapılması, müteahhide verilmesi, sözleşme yapılması ve YIKIM gibi hayati kararların %50+1 tarafından alınabilmesi maddesinin içerisinde saklıdır.

Mevcut yasadaki riskli yapı hakkında karar yeter sayısı, arsa payının 2/3 oranında iken, değişiklik ile bu oran salt çoğunluğa indirgenmiştir. Kat Mülkiyeti Kanununda dahi bazı kararlar, kat maliklerinin 4/5'inin veya yasaklı ve önemli konularda tamamının kararı ile alınırken, söz konusu yasada; tevhit, ifraz, binanın yeniden yapılması, müteahhide verilmesi, sözleşme yapılması ve YIKIM gibi hayati kararların %50+1 tarafından alınabilmesi büyük bir çelişki ve tehlike oluşturmaktadır. Bu durumda karara katılmayanlar ve azınlık durumda kalanların itirazları tamamen yok sayılmış ve nihai olarak yapılarına el konulup hisselerinin satılabilmesinin önü açılmıştır. Yasa bu haliyle mülkiyet hakkının açıkça ihlali anlamına gelmektedir.

MALİKİN MUVAFAKATI ARANMAKSIZIN RESEN UYGULAMA YAPILMASI VE KOLLUK KUVVETLERİNİN ZORLA MÜDAHALESİ KONUT DOKUNULMAZLIĞI HAKKININ İHLALİDİR, İNSAN HAKLARINA AYKIRIDIR

Yasada, idarenin; “istediği şehirde istediği bölgede istediği alanı ilan edip derhal yıkıma başlamak ve ranta kavuşmak” arzusu o denli ölçüsüzdür ki; vatandaşın muvafakati olmasa bile polis/ kolluk müdahalesiyle konuta zorla girilmesi ve resen işlem yapılması öngörülmektedir. Yapının riskli olup olmadığının tespiti, yapının tahliyesi ve yıkım aşamalarında kolluk kuvvetlerinin zorla yurttaşın evine girebileceği, eşyasının tahliye edileceği ve evinin yıkılacağı düzenlenmektedir.

TEBLİGAT VE YARGI USULÜ DEĞİŞİKLİKLERİ İLE BİLGİ EDİNME, ETKİLİ BAŞVURU, HAK ARAMA VE SAVUNMA HAKLARI ORTADAN KALDIRILMAKTADIR

Tebligat Kanundaki düzenlemeler ile taraflara yapılacak tebligat usulünün tamamen değiştirilmesidir. Zira düzenlemeye göre daire sahiplerine riskli yapı kararı, yıkım kararı, satış kararı gibi hayati önemdeki bildirimler doğrudan tebliğ edilmeyecek, e-devlet, muhtara ilan gibi çeşitli vasıtalarla yapılacaktır. Bu durumda dairesi hakkında alınan kararlardan haberdar olmayan maliklerin ise taşınmazının satılması dahi gündeme gelebilecektir. Kişilerin itiraz haklarının ellerinden alınması Halka rağmen alınan hiçbir karar, gerekçesi ne olursa olsun kabul edilemez.

RANT için, halkın mağdur edildiği Kentsel Dönüşüm adı altında uygulamaya geçirilmeye çalışılan “RANTSAL DÖNÜŞÜM” projesini kabul etmemiz mümkün değildir. Kanun koyucular, halktan aldıkları yetki ile devlet imkanlarını halkın aleyhine kullanamazlar. Her fırsatta övünerek ve artık kendiniz de inanmaya başladığınız “Avrupa bizi kıskanıyor” yalanınız ile ters düşüyorsunuz. Sosyal Devlet, yurttaşlarının eğitim, sağlık, barınma gibi hizmetleri sunan bir anlayışı ifade eder. Rant için onların barınma alanlarına göz diken, müdahale eden bir anlayışı değil. " dedi.