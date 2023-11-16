Karikatürist Şengöz ‘başarı’ ödülünü aldı

Aydın Doğan Vakfı‘nın dünyanın dört bir tarafından farklı düşünce ve inançları karikatüre döken sanatçıları bir araya getiren yarışmasına, bu yıl 64 ülkeden 570 karikatürist, toplam 1365 eserle katıldı. Kocaeli’den gazetemiz karikatüristi Muhammet Şengöz, yarışmada başarı ödülüne layık görüldü. 39. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda dereceye giren sanatçılara ödülleri, Hilton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen törenle verildi.

ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Aydın Doğan Vakfı tarafından 39'uncusu düzenlenen ve her yıl dünyanın dört bir yanından karikatür sanatçılarının katılımıyla gerçekleşen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın ödül töreni Hilton İstanbul Bosphorus'ta gerçekleşti. Cemiyet ve sanat dünyasından konukların katılımıyla gerçekleştirilen törene, Ercan Akyol, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Tan Oral, Gülgün Çarkoğlu, İzel Rozenthal, Tülay Güngen, Kamil Masaracı, Ayşegül Kirpiksiz ve Cem Erciyes gibi isimler katıldı.

ULUSLARARASI ÇAPTA

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, "Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın bu yıl 39’uncusunu gerçekleştirmekten büyük gurur duyuyoruz. Uluslararası çapta saygınlık kazanmış, her yıl binlerce eserin değerlendirildiği, çizimlerin çok kıymetli ustalar tarafından büyük bir titizlikle seçildiği bu yarışma çok özen, emek ve kararlılık gerektiriyor. Son yıllarda yarışmamıza gönderilen eserlerin çoğunluğu, küresel problemlere odaklanıyor. Çizgi en eski ve en değerli iletişim aracı. Karikatür sanatının eşsiz ifade biçimiyle hayatımıza ışık tuttuğunu görüyoruz. Üstelik hiç söze başvurmadan, çizginin sessiz ama evrensel gücüyle ortaya konan eserlerle buluşuyoruz." ifadelerini kullandı.

ŞENGÖZ ÖDÜL ALDI

Törende Polonya’dan Pawel Kuczynski'ye birincilik, Kolombiya'dan Elena Ospina'ya ikincilik, Türkiye'den Halit Kurtulmuş Aytoslu'ya üçüncülük ödülü takdim edildi. Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar Özel Ödülü Oğuzhan Çiftçi'ye takdim edilirken, Türkiye'den Muhammet Şengöz'e, Çin Halk Cumhuriyeti'nden Xiaoqiang Hou ve Polonya'dan Zygmunt Zaradkiewicz'e de başarı ödülü verildi.

ESERLER SERGİLENİYOR

39. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserler, 15 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.