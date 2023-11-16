"Aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi yok"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılına ait bütçesinin görüşüldüğü, Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, Bakan Vedat Işıkhan'a sorular yöneltti.
Gürer’in sorularına yazılı açıklamayla cevap veren Işıkhan’ın Türkiye’de aşırı yoksulluk içinde yaşayan sayısına verdiği yanıt dikkat çekti.
Gürer'in Bakan Işıkhan'a yönelttiği sorular şöyle:
”* Sayın Bakan'a dünyada tahminen 214 milyon çalışanın aşırı yoksulluk içinde yaşadığını sunumunuzda ifade ettiniz. Dünyayı tahmin ettiğinize göre Ülkemizde çalışıp aşırı yoksulluk içinde yaşayan sayısı kaçtır?
* Açlık sınırı altında kaç çalışan ücretli bulunmaktadır?
* Ağustos itibarıyla açıkladığınız istihdam sayısına çırak, stajyer, toplum yararı projesi gibi güvencesiz çalışanlar dâhil midir?”
‘AŞIRI AÇLIK VEYA YOKSULLUK İÇİNDE YAŞAYAN YOK’
CHP Milletvekili Gürer'in sözlü sorularına, Bakan Işıkhan yazılı yanıt verdi.
Işıkhan Türkiye'de asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğuna dikkat çekerek, “Ülkemizde, asgari ücret net 11.402,32 TL olup; bu kapsamda çalışıp aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi bulunmamaktadır” dedi.
Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Bakan Işıkhan'ın Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırında yaşayan vatandaşın bulunmadığı yönündeki açıklamasının şaşırtıcı olduğunu belirtti.
KİMLER ÇALIŞAN, KİMLER ÇALIŞAN DEĞİL
TÜİK’in her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarında kullanılan istihdam tanımı uluslararası standartlara uygun olduğunu belirten Bakan Işıkhan; yevmiyeli, ücretli, maaşlı, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak referans dönemi içinde en az bir saat bir iktisadi faaliyette bulunan kişilerin istihdamda sayıldığını belirtti.
Sezon dışı dönem nedeniyle referans haftasında işlerinin başında olmayan sezon dışı dönemde görev ve sorumluluklarını yerine getiriyorlarsa istihdamda kabul edildiğine dikkat çeken Bakan Işıkhan, “Diğer nedenlerle referans haftasında işlerinin başından olmayan kişiler 3 ay ve daha kısa süre içinde işlerinin başına geri döneceklerse istihdamda kabul edilmektedir” dedi.
Işıkhan “Üretici kooperatifi üyeleri ile mesleki bilgilerini artırmak amacıyla (çırak, stajyer vb.) bir işletmede çalışanlar belirli bir menfaat (maaş, emekliliğe ilişkin sosyal sigorta prim ödemesi, cep harçlığı vb.) elde ediyorlarsa istihdamda kabul edilmektedir” açıklamasında bulundu.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Allah In Adaleti̇ - Kızsak mı gülsek mi bilemedim, amaçları halkı delirtmek ıl alı,kendi seçmenlerine sanırım ek para veriyorlar.Allah aşkına bu üllede yaşayan,kirada oturan,ili çocuğu olan bir ailenin geçinme bütçesini paylaşsınlar.Kenar mahallelerde bile kira parası 10000 TL den yukarıyken hadi diyelim 5.000 geri kalanıyla beslenme,ısınma,eğitim giderleri,giyim gibi ihtiyaçların listesini lütfen paylaşın,yada akıllarla dalga geçmeyin.İmamlarınıza fakirlik müslümanın anahtarıdır,bize siz fakirliğin cennetin müjdesi olduğunu bilseniz zenginlik istemezsiniz diye din ile kandırıp,siz iktidardakiler şatafatlı saray,konak,villalarda yaşıyor,altlarınızda milyonluk arabalarınız var.Halkın çocuklarını imamhatiplere mecbur bırakirken sizler çocuklarınızı kolejlere yetmedi İslam Ülkelerine değiş gavur dediğiniz ülkelere gönderiyorsunuz.Belki halkın cehaletini kullanarak iktidarınızı koruyorsunuz ama ısınamayan, beslenemeyen sabi çocuk ve yaşlıların ahı ile bakalım Yaradan sizi huzuruna kabul edecek mi ALLAH ın adaleti büyüktür?
Poyraz - Uzayda yaşıyor herhalde tabi kendi sıkıntısı yok
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.