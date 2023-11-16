Çayırova zabıtası, market denetimlerine ara vermeden devam ediyor. İlçede bulunan tüm marketlerde denetimlerini sıklaştıran ekipler, raf ile kasa fiyatı, işletme ruhsatı kontrolü yapıyor. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, girdikleri markette belirlenen kalemlerde ürünlerin raf fiyatlarına baktıktan sonra, kasadaki fiyatlarla karşılaştırıyor. Aynı zamanda marketlerin işletme ruhsatlarındaki bilgilerde incelemeye alınıyor. Fiş ve ruhsat denetimlerinin ardından tespit edilen aksaklık varsa, ilgili uyarılar ve tutanak işlemleri yapılıyor. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen denetimler sayesinde raf ile kasa fiyatları arasında oluşabilecek farklılıkların önüne geçilmesi ve Çayırovalı tüketicilerin korunması amaçlanıyor. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ilgili konularda şikayetleri oluşması durumunda belediyenin Whatsapp Çözüm Hattı’na bildirmelerini istedi.
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Marketlerde raf ile kasa fiyatları denetleniyor
Çayırova'da marketlerde raf ile kasa fiyatları arasında oluşabilecek farklılıkların önüne geçilmesi amacıyla zabıta ekipleri denetim yapıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Körfezli - Rafla kasa aynı merak etmeyin
Lazo - Helâl Çayırova Belediyesi'ne!!!!!.Bizim İzmit Belediyesi'nde öyle bir denetleme yokkk.Çok şükürrrr.
Çekirge - Yenimi aklınıza geldi bir zamanlar carfoursa. dan bıktım etiket ile kasa farkı şimdi kapandı tarihi geçmiş ürünlerin ambalaj değiştirip aynı fiyat kimi kime şikayet edeceksin a101. etiket fiyatı kasaya gelince zamlanır itiraz edince düzelir farketmezsen gider turizim...
İzmitli - İzmitli İzmit'te çakmak marketi bir denetleyin yanıbaşında çağrı markette 3 litre Komili riviyera zeytin yağı 455 TL çalmak markette 699 lira gram marka kalite aynı lütfen buraları denetleyin
Körfez - Bim ve a101 bunları etiketiyle kasada aldıkları para farklı lütfen herkes fişlerini kontrol etsin a101 daha çok yapıyor etikette yazan fiyat ile kasada alınan çok farklı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.