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Marketlerde raf ile kasa fiyatları denetleniyor

Çayırova'da marketlerde raf ile kasa fiyatları arasında oluşabilecek farklılıkların önüne geçilmesi amacıyla zabıta ekipleri denetim yapıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Marketlerde raf ile kasa fiyatları denetleniyor mask
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Çayırova zabıtası, market denetimlerine ara vermeden devam ediyor. İlçede bulunan tüm marketlerde denetimlerini sıklaştıran ekipler, raf ile kasa fiyatı, işletme ruhsatı kontrolü yapıyor. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, girdikleri markette belirlenen kalemlerde ürünlerin raf fiyatlarına baktıktan sonra, kasadaki fiyatlarla karşılaştırıyor. Aynı zamanda marketlerin işletme ruhsatlarındaki bilgilerde incelemeye alınıyor. Fiş ve ruhsat denetimlerinin ardından tespit edilen aksaklık varsa, ilgili uyarılar ve tutanak işlemleri yapılıyor. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen denetimler sayesinde raf ile kasa fiyatları arasında oluşabilecek farklılıkların önüne geçilmesi ve Çayırovalı tüketicilerin korunması amaçlanıyor. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ilgili konularda şikayetleri oluşması durumunda belediyenin Whatsapp Çözüm Hattı’na bildirmelerini istedi.
# Çayırova

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Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
04

Lazo - Helâl Çayırova Belediyesi'ne!!!!!.Bizim İzmit Belediyesi'nde öyle bir denetleme yokkk.Çok şükürrrr.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Kasım 18:44
03

Çekirge - Yenimi aklınıza geldi bir zamanlar carfoursa. dan bıktım etiket ile kasa farkı şimdi kapandı tarihi geçmiş ürünlerin ambalaj değiştirip aynı fiyat kimi kime şikayet edeceksin a101. etiket fiyatı kasaya gelince zamlanır itiraz edince düzelir farketmezsen gider turizim...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Kasım 18:03
02

İzmitli - İzmitli İzmit'te çakmak marketi bir denetleyin yanıbaşında çağrı markette 3 litre Komili riviyera zeytin yağı 455 TL çalmak markette 699 lira gram marka kalite aynı lütfen buraları denetleyin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Kasım 17:38
01

Körfez - Bim ve a101 bunları etiketiyle kasada aldıkları para farklı lütfen herkes fişlerini kontrol etsin a101 daha çok yapıyor etikette yazan fiyat ile kasada alınan çok farklı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Kasım 17:04
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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