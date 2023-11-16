Marmara Depremi'nin korkutucu bir yüzü daha var!

Sosyal medyada bugün yayılan bir tablo deprem ile ilgili kabus gerçeği de ortaya koydu. Marmara Depreminden en çok etkilenecek olan 4 ilin toplam ihracat rakamlarının kalan illerden fazla olduğu tablo korkuttu. Tabloya göre 4 ilin toplam ihracatı 113 milyar Dolar iken kalan 77 ilin toplam ihracatı 112 milyar Dolar. Tabloya göre uzmanların öngördüğü yıkıcı deprem geldiğinde ekonomik olarak çökmüş bir Türkiye olacak.