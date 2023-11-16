Sosyal medyada bugün yayılan bir tablo deprem ile ilgili kabus gerçeği de ortaya koydu. Marmara Depreminden en çok etkilenecek olan 4 ilin toplam ihracat rakamlarının kalan illerden fazla olduğu tablo korkuttu. Tabloya göre 4 ilin toplam ihracatı 113 milyar Dolar iken kalan 77 ilin toplam ihracatı 112 milyar Dolar. Tabloya göre uzmanların öngördüğü yıkıcı deprem geldiğinde ekonomik olarak çökmüş bir Türkiye olacak.
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Marmara Depremi'nin korkutucu bir yüzü daha var!
Bugün sosyal medyada dolaşan tablo depremin korkutucu başka bir yüzünü daha gösterdi. Tabloya göre deprem bölgesindeki 4 şehrin ihracatı kalan 77 ilden daha fazla olduğu görüldü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.