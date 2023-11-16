6 ADIMDA HORMONLARI DOĞAL OLARAK DENGELEME

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar
“Hormonal dengesizlikler, diyabet, tiroid bozuklukları, adet düzensizlikleri, kısırlık, düşük testosteron ve östrojen baskınlığı gibi yaygın rahatsızlıklar şeklinde dünya genelinde milyonlarca insanı etkiliyor. Belirtiler arasında, endişeli hissetme, yorgunluk, sinirlilik, kilo alma veya kilo verme, iyi uyuyamama ve cinsel dürtü, odaklanma ve iştahta fark edilir değişiklikler olması bulunuyor. Hormonal dengesizliklerin nedenleri, bağırsak sağlığının bozulması, inflamasyon, yüksek düzeyde stres, genetik yatkınlık ve toksisite olarak sıralanabilir .”
Bütüncül bir yaklaşımla hormonları doğal olarak dengelemenin adımları şu şekilde:
Adım 1: Karbonhidratları Sağlıklı Yağlarla Değiştirin
Adım 2: Besin Eksikliklerini Tamamlamak İçin Takviye Kullanın
Adım 3: Duygusal Dengesizlikleri Ele Alın
Adım 4: Belirli Esansiyel Yağları Kullanın
Adım 5: İlaçları ve Doğum Kontrolünü Dikkatli Kullanın
Adım 6: Daha Fazla Uyuyun
ADIMLARIN DETAYLARI
Adım 1: Karbonhidratları Sağlıklı Yağlarla Değiştirin
Rafine edilmiş karbonhidratları sağlıklı yağlarla değiştirmek etkilidir. Sağlıklı yağlar hormon üretimi için gereklidir, inflamasyonu azaltır ve kilo kaybını kolaylaştırır. Hindistan cevizi yağı, avokado, merada doğal beslenmiş hayvanın sütünden yapılan tereyağı ve deniz somonu (SY notu: hamsi, sardalya, istavrit) sağlıklı yağ kaynaklarındandır
Adım 2: Besin Eksikliklerini Tamamlamak İçin Takviye Kullanın
Bazen hormonal dengesizliklere yol açan besin eksikliklerini gidermek için takviyeler gereklidir. Temel takviyeler arasında hormonal fonksiyonu destekleyen Evening primrose oil (çuha çiçeği yağı), inflamasyonu azaltmada önemli olan D vitamini, kemik suyu, probiyotikler, adaptojen bitkiler (rodiola, tıbbi mantarlar vb) hormonal dengeyi sağlamakta rol oynar.
Adım 3: Duygusal Dengesizlikleri Ele Alın
Geleneksel Çin tıbbına göre duyguların hormonal sağlık üzerindeki etkisi var. Duygusal dengesizlikler, PCOS ve kısırlık gibi sorunlara yol açabilir. Bu dengesizlikleri ele almak için stresi azaltma, meditasyon, derin nefes alma egzersizleri, açık hava aktiviteleri ve akupunktur gibi terapiler gibi stratejiler düşünülebilir
Adım 4: Belirli Esansiyel Yağları Kullanın
Vücuttaki toksinleri ortadan kaldırmak için, potansiyel olarak zararlı kimyasallar içeren geleneksel vücut bakım ürünlerinden kaçınmak önemlidir. Hormonal dengeyi sağlamada yardımcı olabilen adaçayı, rezene, lavanta, sandal ağacı ve kekik gibi esansiyel yağlar kullanılabilir.
Adım 5: Ilaçları ve Doğum Kontrolünü Dikkatli Kullanın
Hormon dengesini bozabilen ilaçların yan etkileri hakkında bilinçli olmak önemlidir. Kortikosteroidler, uyarıcılar ve doğum kontrol hapları gibi ilaçlar olumsuz etkilere sahip olabilir. Yan etkiler hakkında bir doktorla danışmak ve mümkünse doğal alternatifleri araştırmak önerilir.
Adım 6: Daha Fazla Uyuyun
Hormon dengesi için yeterli uyku gereklidir. Uyku eksikliği ve bozulmuş sirkadiyen ritim yüksek kortizol seviyelerine ve strese yol açar.
Günde 7-9 saat kaliteli uyku dengeli stres hormonları, enerji seviyeleri ve genel sağlığın korunmasına yardımcı olur.
Özet çeviri: Nurçin Çağlar
Kaynak: https://draxe.com/health/how-to-balance-hormones-naturally/
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.