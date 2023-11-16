6 ADIMDA HORMONLARI DOĞAL OLARAK DENGELEME

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

“Hormonal dengesizlikler, diyabet, tiroid bozuklukları, adet düzensizlikleri, kısırlık, düşük testosteron ve östrojen baskınlığı gibi yaygın rahatsızlıklar şeklinde dünya genelinde milyonlarca insanı etkiliyor. Belirtiler arasında, endişeli hissetme, yorgunluk, sinirlilik, kilo alma veya kilo verme, iyi uyuyamama ve cinsel dürtü, odaklanma ve iştahta fark edilir değişiklikler olması bulunuyor. Hormonal dengesizliklerin nedenleri, bağırsak sağlığının bozulması, inflamasyon, yüksek düzeyde stres, genetik yatkınlık ve toksisite olarak sıralanabilir .”

Bütüncül bir yaklaşımla hormonları doğal olarak dengelemenin adımları şu şekilde:

Adım 1: Karbonhidratları Sağlıklı Yağlarla Değiştirin

Adım 2: Besin Eksikliklerini Tamamlamak İçin Takviye Kullanın

Adım 3: Duygusal Dengesizlikleri Ele Alın

Adım 4: Belirli Esansiyel Yağları Kullanın

Adım 5: İlaçları ve Doğum Kontrolünü Dikkatli Kullanın

Adım 6: Daha Fazla Uyuyun

ADIMLARIN DETAYLARI

Adım 1: Karbonhidratları Sağlıklı Yağlarla Değiştirin

Rafine edilmiş karbonhidratları sağlıklı yağlarla değiştirmek etkilidir. Sağlıklı yağlar hormon üretimi için gereklidir, inflamasyonu azaltır ve kilo kaybını kolaylaştırır. Hindistan cevizi yağı, avokado, merada doğal beslenmiş hayvanın sütünden yapılan tereyağı ve deniz somonu (SY notu: hamsi, sardalya, istavrit) sağlıklı yağ kaynaklarındandır

Adım 2: Besin Eksikliklerini Tamamlamak İçin Takviye Kullanın

Bazen hormonal dengesizliklere yol açan besin eksikliklerini gidermek için takviyeler gereklidir. Temel takviyeler arasında hormonal fonksiyonu destekleyen Evening primrose oil (çuha çiçeği yağı), inflamasyonu azaltmada önemli olan D vitamini, kemik suyu, probiyotikler, adaptojen bitkiler (rodiola, tıbbi mantarlar vb) hormonal dengeyi sağlamakta rol oynar.

Adım 3: Duygusal Dengesizlikleri Ele Alın

Geleneksel Çin tıbbına göre duyguların hormonal sağlık üzerindeki etkisi var. Duygusal dengesizlikler, PCOS ve kısırlık gibi sorunlara yol açabilir. Bu dengesizlikleri ele almak için stresi azaltma, meditasyon, derin nefes alma egzersizleri, açık hava aktiviteleri ve akupunktur gibi terapiler gibi stratejiler düşünülebilir

Adım 4: Belirli Esansiyel Yağları Kullanın

Vücuttaki toksinleri ortadan kaldırmak için, potansiyel olarak zararlı kimyasallar içeren geleneksel vücut bakım ürünlerinden kaçınmak önemlidir. Hormonal dengeyi sağlamada yardımcı olabilen adaçayı, rezene, lavanta, sandal ağacı ve kekik gibi esansiyel yağlar kullanılabilir.

Adım 5: Ilaçları ve Doğum Kontrolünü Dikkatli Kullanın

Hormon dengesini bozabilen ilaçların yan etkileri hakkında bilinçli olmak önemlidir. Kortikosteroidler, uyarıcılar ve doğum kontrol hapları gibi ilaçlar olumsuz etkilere sahip olabilir. Yan etkiler hakkında bir doktorla danışmak ve mümkünse doğal alternatifleri araştırmak önerilir.

Adım 6: Daha Fazla Uyuyun

Hormon dengesi için yeterli uyku gereklidir. Uyku eksikliği ve bozulmuş sirkadiyen ritim yüksek kortizol seviyelerine ve strese yol açar.

Günde 7-9 saat kaliteli uyku dengeli stres hormonları, enerji seviyeleri ve genel sağlığın korunmasına yardımcı olur.

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynak: https://draxe.com/health/how-to-balance-hormones-naturally/