Karslılarda yeni başkan; Alper Alyılmaz

Kurucu başkanlığını Alican Kazgan’ın yaptığı ve özellikle sosyal açıdan hayata geçirdiği faaliyetleri ile dikkat çeken kentimizin aktif sivil toplum kuruluşlarından Kocaeli Karslılar Derneği’nde önceki akşam kongre heyecanı yaşandı. Derneğin Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki merkezinde gerçekleşen kongre ile yeni başkan ve yönetim kurulu belirlendi.

YENİ BAŞKAN ALYILMAZ

Tek liste ile yapılan genel kurul sonucunda kurucu başkan Alican Kazgan, görevi Alper Alyılmaz’a devretti. Düzenlenen genel kurula yöneticiler ve üyelerin yanı sıra kent genelinden çok sayıda davetli ve protokol mensubu da katıldı. Kongreye katılanlar arasında; Körfez Belediye Başkan Vekili İbrahim Çırpan, belediye meclis üyesi Av. Sinan Barış Kaya, MHP Derince İlçe Başkanı Yener Aykurt., Kars Ardahan Iğdır İş Adamları Derneği Başkanı Haşmet Uçar, Darıca Karslılar Derneği Ali Şen, Kocaeli Selimliler Derneği Başkanı İbrahim Keskin, Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneği Başkanı Nurettin Kaplan, Kocaeli Kantin İşletmecileri Derneği Başkanı Erol Ürün, Körfez Azerbaycan Spor Kulübü Başkanı Eren Kazgan, AK Parti Derince İlçe Başkan Yardımcısı Vedat Şentürk, Eğitim Derneği Başkanı İsmet Yılmaz yer aldı.

KAZGAN KADIN YÖNETİCİLERİ ÖVDÜ

Divan başkanlığını SGK İm Müdür Yardımcısı Gökhan Özecik’in yaptığı, katip üyeliklere ise

Sinan Barış Kayaile Eren Kazgan’ın seçildiği kongrede ilk olarak konuşan kurucu başkan Alican Kazgan, görevi süresince yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kazgan, “Derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar herhangi bir çıkar gözetmeden, memleketimiz olan Kars’ın tanıtımını en iyi şekilde yapmak için çaba gösterdik. Derneğimiz bugün her zamankinden çok daha güçlüdür. Özellikle bu dönemde kadın üyelerimiz ve yöneticilerimizin desteği bizim için çok önemliydi. Huzurlarınızda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının onaylandığı kongrede konuşan yeni başkan Alper Alyılmaz ise, “Alican başkanımız ile birlikte çok önemli ve özel diyebileceğim bir çalışma dönemi geçirdik. Derneğimiz bundan sonraki dönemde çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Bu yolculukta en büyük desteğimizi ise elbette üyelerimizden, bu şehirde yaşayan hemşehrilerimizden alıyoruz” diye konuştu. Yapılan oylama ile yeni yönetim kurulunun seçildiği kongre dilek ve temenni konuşmaları ile sona erdi.

YÖNETİM KURULU

Alper ALYILMAZ

K. Soner KAYALI

Ahmet POLAT

Nuri Cihan SEL

Selda ÇİFTÇİ

Vildan Yaşar KABA

Zehra DEMİRBAŞ

Serhat YILMAZ

Nejla ÇİFTÇİ

Ece Hatun BULUT

Yavuz YAŞAR

DENETİM KURULU

Alican KAZGAN

Muharrem Uğur DEMİRKOL

Gökhan ÖZECİK

DİSİPLİN KURULU

Yücel Alpay DEMİR

Faruk KARAKUZU

Tarkan BİLGİN