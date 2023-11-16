Gölcük'te tarihi geçmiş ürün satıyorlarmış

Gölcük Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde yapılan market denetimleri ile tarihi geçmiş ürün satışına izin vermiyor. Periyodik olarak marketlere yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, denetimlerde son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflardan indirilmeyen çok sayıda ürüne el koydu. Ürünlerin vatandaşa satışını gerçekleştiren işletmeler hakkında ise gerekli cezai yaptırım uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi. Yapılan denetimler neticesinde son kullanım tarihi geçtiği belirlenerek el konulan gazlı içecek, ekmek, gıda ve pasta malzemelerinin aralarında olduğu ürünler, Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.
Zabıta müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların alışveriş yaparken ürünlerin son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeleri konusunda uyardı. Böyle bir durumla karşılaşmaları halinde Alo 153 hattına bilgi verilmesini istedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mert Uzuner - Gölcük ilçesinde ekmek denetimi yapılmıyor. ekmekler sandviç gibi, fiyatları da farklı . farklı fiyattan ekmek satılabiliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.