Ehliyet almayı düşünenler dikkat! Bu tarihten sonra ödeyeceğiniz ücret 2 katına çıkacak

ÜCRET 20 BİN LİRAYI AŞACAK
NTV'de yer alan habere göre, ehliyet almak isteyen sürücü adayları sürücü kurslarına ortalama 7 bin 500ödüyor. Bu fiyat, ehliyet harcıyla beraber 10 bin lirayı bulurken 2024 yılında bu ücretin 20 bin lirayı aşması bekleniyor.
Sürücü kursu sahibi Ali Toz, ehliyet almanın daha da zorlaşacağını dile getirdi. Toz, "Bu sene ehliyet kart parası alınırken yatırılan para 3 bin 260 lira." dedi. Toz, kursların gelecek sene 20 bin liranın üzerine çıkacağını dile getirdi.
KURS ÜCRETLERİ İLLERE GÖRE DEĞİŞİYOR
Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor. Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor.
B SINIF HARCI 4 BİN LİRAYA DAYANACAK
Yeni yılda A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.