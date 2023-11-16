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Nihal ve Bahar Candan tutuklandı

'Suç gelirlerini aklama' suçlamasıyla gözaltına alınan Nihal ve Bahar Candan kardeşler ile Hacı İsrafil Sağlam çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı
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Nihal ve Bahar Candan tutuklandı mask

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan ile soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hacı İsrafil Sağlam emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

“NEDEN” DİYE BAĞIRDI

Savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Candan kardeşler mahkeme çıkışında göz yaşlarını tutamadı. Sinir krizi geçiren Nihal Candan “Neden?, neden?” diye bağırdı. 
# ceza, soruşturma

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Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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