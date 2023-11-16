16 Kas 2023 - 19:30 - Asayiş

Nihal ve Bahar Candan tutuklandı

'Suç gelirlerini aklama' suçlamasıyla gözaltına alınan Nihal ve Bahar Candan kardeşler ile Hacı İsrafil Sağlam çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.