Nihal ve Bahar Candan tutuklandı

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan ile soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hacı İsrafil Sağlam emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.
“NEDEN” DİYE BAĞIRDI
Savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Candan kardeşler mahkeme çıkışında göz yaşlarını tutamadı. Sinir krizi geçiren Nihal Candan “Neden?, neden?” diye bağırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.