BAŞKAN HÜRRİYET, OKUMUŞ AİLESİNİN ACI GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Başkan Hürriyet, " Kocaelispor'umuzun simge isimlerinden, değerli büyüğümüz Ali Okumuş'un vefatının ardından kederli ailesine taziyelerimizi ilettik. Bir kez daha ağabeyimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi sevenleri ve tüm Kocaelispor camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.