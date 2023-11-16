Başkan Hürriyet, " Kocaelispor'umuzun simge isimlerinden, değerli büyüğümüz Ali Okumuş'un vefatının ardından kederli ailesine taziyelerimizi ilettik. Bir kez daha ağabeyimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi sevenleri ve tüm Kocaelispor camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.
- Gündem
BAŞKAN HÜRRİYET, OKUMUŞ AİLESİNİN ACI GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor'un simge isimlerinden Ali Okumuş'un vefatı sonrası ailesine taziyelerini iletti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.