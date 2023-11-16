- Gündem

BAŞKAN HÜRRİYET, OKUMUŞ AİLESİNİN ACI GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor'un simge isimlerinden Ali Okumuş'un vefatı sonrası ailesine taziyelerini iletti.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
BAŞKAN HÜRRİYET, OKUMUŞ AİLESİNİN ACI GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI mask
Büyütmek için resme tıklayın

Başkan Hürriyet, " Kocaelispor'umuzun simge isimlerinden, değerli büyüğümüz Ali Okumuş'un vefatının ardından kederli ailesine taziyelerimizi ilettik. Bir kez daha ağabeyimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi sevenleri ve tüm Kocaelispor camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.
# Ali Okumuş, taziye, BAŞKAN HÜRRİYET, İzmit Belediye Başkanı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor

- Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.852.274 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL