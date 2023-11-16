AKP'de KOÜ'lü Sadi Özbağ Karamürsel'e aday

Kendisinin adaylık sürecine adım attığını duyururken, " Karamürsel Belediye Başkanlığı aday adayı olma yolunda ilk adımımı attığımı siz değerli hemşerilerimle ve kamuoyuyla paylaşmak istedim. Dualarınızı ve desteklerinizi bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Özbağ, AKP'nin kökeni milletten gelen ve Türkiye için önemli mücadeleleri başarıyla sürdüren bir siyasi oluşum olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’mizin ikinci yüzyılı için yola çıktığımız bu süreçte, hayalleri gerçekleştirmeye devam etmek için hizmet etmeye gönüllüyüm. AK Parti, Belediyecilikte de çığır açan, halkımızın beklentilerini karşılayarak takdirini kazanan ve önemli hizmetleri sunan bir çatıdır. İnsan merkezli yaklaşımımız ve samimi belediyecilik anlayışımızla, halkımıza dokunmaya devam edeceğiz. İnşallah 2024 yerel seçimlerinden de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başarıyla çıkacağız" dedi.
Karamürsel'in daha yaşanabilir, güvenli ve kalkınmış bir yer haline getirme hedefiyle yola çıktığını vurgulayan Özbağ, şunları dile getirdi:
"Karamürselli biri olarak bu ilçenin dinamiklerini ve ihtiyaçlarını iyi biliyorum. İlçemizin geleceği için vizyoner bir bakış açısıyla hareket etmek, daha tanınır ve güçlü bir Karamürsel inşa etmek için aday oldum."
SADİ ÖZBAĞ KİMDİR?
Sadi Özbağ ilçemizin sevilen marangoz esnaflarından Karapınarlı merhum Hacı Muzaffer Özbağ ve merhume Nurten Özbağ’ın oğulları olarak 1975 yılında Karamürsel’de doğdu İlköğrenimi Karamürsel Atatürk İlkokulu’nda tamamladıktan sonra orta ve lise öğrenimine Karamürsel İmam Hatip Lisesi’nde devam etti. 1994-1998 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında tamamlayan Özbağ, savunma harcamaları ve savunma sanayindeki yerlileştirme çalışmalarının cari denge üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar yapmış ve bu konuda tez yazarak mezun olmuştur.
1998 yılından beri Kamu Sektöründe önemli görevlerde bulunan Özbağ memuriyet hayatına Ankara'da Maliye Bakanlığında başladı. 2002 yılında Karamürsel Mal Müdürlüğü'ne atanmasının ardından 2004 yılında Maliye Bakanlığının düzenlediği sınavı kazanarak Gölcük Mal Müdürlüğü'ne geçiş yaptı. 2006 yılında yine Maliye Bakanlığının açmış olduğu Mali Hizmetler Uzmanlığı sınavını kazanarak Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Mali Hizmetler Uzmanı olarak atandı.
17 yıldır Kocaeli Üniversitesinde hizmet vermeye devam eden Özbağ, 2015 yılından beri de Türkiye'nin en önemli ve en büyük örgütlü güçlerinden biri olan Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim Bir Sen 2 No’lu Şube yönetiminde aktif olarak görev yapmaktadır. Hâlihazırda Eğitim Bir-Sen Şube Sekreterliği (Başkan Vekilliği) görevini sürdüren Özbağ, Sivil Toplum Kuruluşlarında da etkin olarak görev almaktadır. Kocaeli Öğrenim Gençliğine Yardım Derneğinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuş olan Özbağ halen Denetim Kurulu Üyesi olarak gençlerle ilgili proje ve faaliyetlere destek vermektedir. Spora da her zaman ilgi duyduğunu belirten Özbağ, lise yıllarında okul voleybol takımında ve Karamürsel Barbaros Spor Kulübünde amatör olarak futbol oynamıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Sadi Özbağ'ın eşi Prof.Dr Gönül Kaya Özbağ, Kocaeli Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı ve Bölüm Başkanlığını yürütmektedir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(15 )
Gülşah - Karamürselimizi en güzel şekilde temsil edeceğine inandığımız bir aday tüm oylarımız Sadi Özbağ için
Osman - Karamürsel için yapılabilecek en iyi aday. Kendisini tanırım ve çok severim. Karamürseli bambaşka yerlere getirebilecek ve hakkıyla yönetebilecek tek kişi.. allah utandırmasın
Karamurselee - Ahhh gözünü sevdiğim karamürseli kimlere kaldı
Sait - Genç, dinamik ve donanımlı bir aday. Ablaları ve abileri AK parti kurulduğundan beri aktif destek veriyorlar. Sonradan değil gönülden Ak partiye bağlı Sadi Bey aday olur inşallah.
Murtaza - Eğitimi, iş deneyimi her şeyiyle dört dörtlük maşallah. Rabbim yar ve yardımcın olsun
Mustafa - Sadi kardeşimi tanıyanlardan bir tane kötü söz duyamazsınız. Rabbim böyle insanların yolunu açık ve aydınlık eylesin. Başarılar kardeşim.
Karamürselli - Ailece Tanıyoruz Yardımsever Hayır Sever Kişilikleriyle Siyaset de Yer Almaları Liyakatlı İnsanların Liyakatlı Yerlerde Olmasının Delilidir.Herkesimin Sevgisini Alan Sadi Bey Vatanına Milletine Hayırlı Evlattır.Karamürsel ve Ülkemiz İçin Katkı Sağlayacak Değerli Bir İnsan Yolu Bahtı Açık Olsun İnşallah.
Mehmet A. - Yıllardır bilirim Sadi Beyi karamürselden. Her gördüğümde selamı yardımı eksik etmez.Böyle dürüst, donanımlı, ahlaklı bir aday olması Karamürselli olarak bizleri çok mutlu etti. İnşallah aday olur yolun açık olsun güzel yürekli kardeşim.
Karamürselli - Açıkçası Sadi’yi Çok Uzun Zamandır Tanırım, Çok Sevdiğim ve Güvendiğim Bir İnsandır. Bu Zorlu Yolda Başarılarının Devamını Dilerim ??
Azimet - Böyle işin okulunu okumuş Devlet terbiyesi almış insanları görmek mutluluk veriyor Kendisine başarılar dilerim Biz Karamürsel sevdalısı olarak arkasındayız İnşallah Ak Partimizde gereğini yapıp değerlendirir
Hayalet - Karamürsel için yazılan diğer adaylara baktığımda aynı devrin devam edeceği düşüncesine kapılmıştım. Sadi Bey gayet donanımlı görünüyor. İlçemize değer katacağına inanıyorum.
Kasım - Şükürler olsun Karamürselimize yakışır bir aday çıktı. Ailesi de kendisi de çok temiz, çalışkan ve iyilik timsali insanlar. Allah muvaffak eylesin ?
Mehmet Deniz - Partimize gerçekten gönül vermiş bir aday hakkında hayırlısı olsun yolunuz aydınlık olsun
Kadri - Sonunda Karamürsel aradığı doğru adayı buldu Böyle donanımlı insanlarla seçim kazanılır Karamürsel halkı tarafından sevilen sayılan bir kişi Allah yolunu açık etsin
Umut Eroğlu - Karamürselin ilacı, genç, seçmenimize gerçekten hitap edebilcek, bürokrasiyi bilen bir aday çıkmış. Başarılar dilerim kendisine.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.