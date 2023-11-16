AKP'de KOÜ'lü Sadi Özbağ Karamürsel'e aday

Kendisinin adaylık sürecine adım attığını duyururken, " Karamürsel Belediye Başkanlığı aday adayı olma yolunda ilk adımımı attığımı siz değerli hemşerilerimle ve kamuoyuyla paylaşmak istedim. Dualarınızı ve desteklerinizi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Özbağ, AKP'nin kökeni milletten gelen ve Türkiye için önemli mücadeleleri başarıyla sürdüren bir siyasi oluşum olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’mizin ikinci yüzyılı için yola çıktığımız bu süreçte, hayalleri gerçekleştirmeye devam etmek için hizmet etmeye gönüllüyüm. AK Parti, Belediyecilikte de çığır açan, halkımızın beklentilerini karşılayarak takdirini kazanan ve önemli hizmetleri sunan bir çatıdır. İnsan merkezli yaklaşımımız ve samimi belediyecilik anlayışımızla, halkımıza dokunmaya devam edeceğiz. İnşallah 2024 yerel seçimlerinden de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başarıyla çıkacağız" dedi.

Karamürsel'in daha yaşanabilir, güvenli ve kalkınmış bir yer haline getirme hedefiyle yola çıktığını vurgulayan Özbağ, şunları dile getirdi:

"Karamürselli biri olarak bu ilçenin dinamiklerini ve ihtiyaçlarını iyi biliyorum. İlçemizin geleceği için vizyoner bir bakış açısıyla hareket etmek, daha tanınır ve güçlü bir Karamürsel inşa etmek için aday oldum."

SADİ ÖZBAĞ KİMDİR?

Sadi Özbağ ilçemizin sevilen marangoz esnaflarından Karapınarlı merhum Hacı Muzaffer Özbağ ve merhume Nurten Özbağ’ın oğulları olarak 1975 yılında Karamürsel’de doğdu İlköğrenimi Karamürsel Atatürk İlkokulu’nda tamamladıktan sonra orta ve lise öğrenimine Karamürsel İmam Hatip Lisesi’nde devam etti. 1994-1998 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında tamamlayan Özbağ, savunma harcamaları ve savunma sanayindeki yerlileştirme çalışmalarının cari denge üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar yapmış ve bu konuda tez yazarak mezun olmuştur.

1998 yılından beri Kamu Sektöründe önemli görevlerde bulunan Özbağ memuriyet hayatına Ankara'da Maliye Bakanlığında başladı. 2002 yılında Karamürsel Mal Müdürlüğü'ne atanmasının ardından 2004 yılında Maliye Bakanlığının düzenlediği sınavı kazanarak Gölcük Mal Müdürlüğü'ne geçiş yaptı. 2006 yılında yine Maliye Bakanlığının açmış olduğu Mali Hizmetler Uzmanlığı sınavını kazanarak Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Mali Hizmetler Uzmanı olarak atandı.

17 yıldır Kocaeli Üniversitesinde hizmet vermeye devam eden Özbağ, 2015 yılından beri de Türkiye'nin en önemli ve en büyük örgütlü güçlerinden biri olan Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim Bir Sen 2 No’lu Şube yönetiminde aktif olarak görev yapmaktadır. Hâlihazırda Eğitim Bir-Sen Şube Sekreterliği (Başkan Vekilliği) görevini sürdüren Özbağ, Sivil Toplum Kuruluşlarında da etkin olarak görev almaktadır. Kocaeli Öğrenim Gençliğine Yardım Derneğinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuş olan Özbağ halen Denetim Kurulu Üyesi olarak gençlerle ilgili proje ve faaliyetlere destek vermektedir. Spora da her zaman ilgi duyduğunu belirten Özbağ, lise yıllarında okul voleybol takımında ve Karamürsel Barbaros Spor Kulübünde amatör olarak futbol oynamıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Sadi Özbağ'ın eşi Prof.Dr Gönül Kaya Özbağ, Kocaeli Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı ve Bölüm Başkanlığını yürütmektedir.