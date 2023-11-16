Cengiz Topel kaçak göçmenlere ve özel uçaklara çalışıyor

Yıllardır iç hatlarda sefer yapmayan Cengiz Topel Havalimanı’nda sadece özel ve eğitim uçuşlar yapıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ekim ayında Cengiz Topel Havalimanından sadece 70 uçuş yapıldı. Büyük çoğunluğu eğitim uçuşu ve özel uçuşlar olan bu uçuşlarda tarifeli sefer yapılmazken yurt dışına tek uçak kalktı. Yurt dışına olan bu uçuşta ise 212 kişiler ise Kocaeli ve çevre illerden yakalanıp sınır dışı edilmesine karar verilen göçmenler oldu.