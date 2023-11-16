Karaaslan, Kandıra için başvuru yapacak

BUGÜN BAŞVURACAK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark’ta görev yapan Karaaslan’ın yarın saat 15.00’te ilçe binasına giderek resmi başvurusunu gerçekleştireceği, kendisini kalabalık bir grubun da yalnız bırakmayacağı kaydedildi.
Aday adaylığı başvuru sürecinin başladığı AKP’de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Tüm ilçelerde belediye başkanlıkları ve meclis üyelikleri ile ilgili olarak başvuruların alındığı partide Kandıra Belediye Başkanlığı için teşkilatın tanıdığı bir isim aday adaylığı başvurusunda bulunacak. 2019 yerel seçimlerinde de aynı bölgede aday adayı olan Yakup Karaaslan, mart ayındaki seçimler öncesinde şansını yeniden denemeye hazırlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.