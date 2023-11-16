16 Kas 2023 - 20:37 - Siyaset

Karaaslan, Kandıra için başvuru yapacak

Aday adaylığı başvuru sürecinin başladığı AKP’de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Tüm ilçelerde belediye başkanlıkları ve meclis üyelikleri ile ilgili olarak başvuruların alındığı partide Kandıra Belediye Başkanlığı için teşkilatın tanıdığı bir isim aday adaylığı başvurusunda bulunacak. 2019 yerel seçimlerinde de aynı bölgede aday adayı olan Yakup Karaaslan, mart ayındaki seçimler öncesinde şansını yeniden denemeye hazırlanıyor.