Evli ve 3 çocuk babası olan Gencer Demir’in cenazesi 95 Evler Körfez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.
- Asayiş
EMEKLİ ÖĞRETMEN KALBİNE YENİK DÜŞTÜ
Körfez Fatih Mahallesi Altın Sokak adresinde ikamet eden emekli öğretmen Gencer Demir (70) kalp krizi nedeniyle vefat etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.