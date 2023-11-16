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EMEKLİ ÖĞRETMEN KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Körfez Fatih Mahallesi Altın Sokak adresinde ikamet eden emekli öğretmen Gencer Demir (70) kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Cihat Polat
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Muhabir  Cihat Polat

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