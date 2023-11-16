Alay konusu oldu! AKP Karamürsel'de yarış kızışıyor

AKP Karamürsel İlçe Başkan Yardımcısı İsmail Olgun, Karamürsel Belediye Başkanlığına aday adayı olmak için istifa eden Sait Mete'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir fotoğrafını paylaştı. Ancak, Olgun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına photoshop yaparak ciddi pozunu gülümseyen hale getirmesi algı yaptığı yönünde yorumlanırken alay konusu oldu.

ORTALIK KARIŞACAK

Öte yandan gerilimli geçen AKP Karamürsel adayları arasındaki kızışmanın gün geçtikçe artması bekleniyor

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