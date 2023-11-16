Alay konusu oldu! AKP Karamürsel'de yarış kızışıyor

AKP Karamürsel İlçe Başkan Yardımcısı İsmail Olgun, Karamürsel Belediye Başkanlığına aday adayı olmak için istifa eden Sait Mete'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir fotoğrafını paylaştı. Ancak, Olgun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına photoshop yaparak ciddi pozunu gülümseyen hale getirmesi algı yaptığı yönünde yorumlanırken alay konusu oldu.
ORTALIK KARIŞACAK
Öte yandan gerilimli geçen AKP Karamürsel adayları arasındaki kızışmanın gün geçtikçe artması bekleniyor
ORJİNALİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Pronectus - Karamürselimizin Yerel Seçimlerde Ana Kuralı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.