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Alay konusu oldu! AKP Karamürsel'de yarış kızışıyor

AKP Karamürsel'de aday adayları arasındaki yarışın gerilimi artarak devam ediyor. Bugün ise Sait Mete'ye destek veren İsmail Olgun'un yaptığı photoshop alay konusu oldu

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Alay konusu oldu! AKP Karamürsel'de yarış kızışıyor mask
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AKP Karamürsel İlçe Başkan Yardımcısı İsmail Olgun, Karamürsel Belediye Başkanlığına aday adayı olmak için istifa eden Sait Mete'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir fotoğrafını paylaştı. Ancak, Olgun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına photoshop yaparak ciddi pozunu gülümseyen hale getirmesi algı yaptığı yönünde yorumlanırken alay konusu oldu.

ORTALIK KARIŞACAK

Öte yandan gerilimli geçen AKP Karamürsel adayları arasındaki kızışmanın gün geçtikçe artması bekleniyor

ORJİNALİ
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- Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Pronectus - Karamürselimizin Yerel Seçimlerde Ana Kuralı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Kasım 23:29

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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