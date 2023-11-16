MSB: "40 tane Eurofighter uçağı alacağız"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler askeri hastanelerle ilgili, “Hastanelerimizin hepsinin bizde olmasını arzu ediyoruz. 15 Temmuz gibi bir bela yaşandı. Zamanla, bunların hepsinin sırayla yapılacağına inancımız tam. Şu anda 5 hastane, gerektiğinde 10 hastane olacak şekilde TSK'ya bağlanmış durumda. Her gün askeri hastanelerin açılması konusunda çaba sarf ediyoruz, bu bir süreç. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde bakanlığımıza ait 713 tıp fakültesi askeri öğrencimiz var. 29 diş hekimliği, 16 eczacılık fakültesi öğrencimiz var. Şu anda bunlardan hizmet alamıyoruz” bilgisini verdi.

40 TANE EUROFIGHTER UÇAĞI ALACAĞIZ

F-35 uçağı alımına taraftar olmadığını açıklayan Güler, “ABD'de bile uçuşu kesilmiş durumda, İsrail uçuramıyor. Avrupa'da birçok ülkede çözülemeyen aksaklıklar var. F-35 almalı mıyız, yerli uçağımızı kullanmalı mıyız, bunu düşünmeliyiz. Benim şahsi görüşüm, alma taraftarı değilim” dedi. AB'den 40 tane Eurofighter savaş uçağı alacaklarını belirten Bakan Güler, Almanya'nın buna karşı çıktığını Fransa-İspanya'nın da “Biz ikna ederiz” sözü verdiğini kaydetti.

“ASKERİ OKULLAR DA ZAMANLA AÇILIR”

Güler, zorunlu askerlik sisteminde değişiklik olup olmayacağı sorusuna da “Yüzde 50 zorunlu askerlik, yüzde 50 profesyonel. Şu anda bu rakamı yakalamış durumdayız. Askeri okullar da hastaneler gibi en kısa zamanda açılır diye düşünüyorum” dedi. Kimyasal silah iddialarına yanıt veren Güler, “Böyle bir şey yok. Bu devirde herhangi bir şeyin gizli kalacağına inanıyor musunuz? Ben böyle bir şeyi saklayabilir miyim? Kesinlikle yok, böyle bir şeye sahip olmayı da düşünmüyoruz ” dedi.

“2031'DE KAAN UÇACAK”

Milli savaş uçağı Kaan'ın 2028'de yerli motorunun üretileceğini söyleyen Bakan, 2031'de ise yerli savaş uçağının kendi motoruyla uçuşunu yapacağını belirtti. 250 adet Altay tankı üretmek için çalışmanın sürdüğünü belirten Güler, bu tankın da yerli motorunun 2026 yılında bitirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: SÖZCÜ