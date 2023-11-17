Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’de Dilovası mevkiinde rahatsızlanıp kaza geçirdikten sonra boyun şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Metin Uca hayatını kaybetti
- Asayiş
Kocaeli'de kaza yapan Metin Uca hayatını kaybetti
Kocaeli’de geçirdiği kaza sonrası günlerdir yoğun bakımda tedavi gören tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.