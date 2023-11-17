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Kocaeli'de kaza yapan Metin Uca hayatını kaybetti 

Kocaeli’de geçirdiği kaza sonrası günlerdir yoğun bakımda tedavi gören tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca vefat etti 

Cihat Polat
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Muhabir  Cihat Polat

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