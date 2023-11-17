Gram altında tüm zamanların rekoru

Salı günü 1800 lira seviyesinin üzerine çıkan gram altında yükseliş hız kesmiyor. Dün gram altın 1832 lira seviyesine kadar yükseliş göstermişti. Bugün itibarıyla gram altın yeni rekor seviyeyi gördü.

Geçtiğimiz haftalarda Orta Doğu’daki savaşın daha fazla yayılmayacağına ilişkin beklentilerin etkisiyle birlikte altın fiyatları düşüşe geçmişti, bu hafta ise yön yukarı döndü. Özellikle ABD’de açıklanan ekonomik veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin öngörüler piyasalarda iyimser fiyatlamalar neden oldu.

ABD’DE ENFLASYON HIZ KESTİ

Salı günü ABD’de ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık bazda enflasyon beklentilerin altında yüzde 3.2 seviyesine geriledi. Çekirdek enflasyonda ise aylık ve yıllık bazda düşüş dikkat çekti.

ABD’de enflasyonun yavaşlama göstermesi Fed’in faiz oranlarını daha fazla süre sabit tutacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. Pek çok kurum Fed’in aralık ayında faizi sabit tutmasını bekliyor.

DÜN 2 KRİTİK VERİ AÇIKLANDI

Öte yandan ABD’de dün sanayi üretimi ve işsizlik maaşı başvuruları açıklandı. ABD’de sanayi üretimi düşüş gösterirken, işsizlik maaşına başvuranların sayısı 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ONS ALTIN DÜN HAREKETLENDİ

ABD’de açıklanan veriler sonrasında akşamüzerine doğru piyasa hareketlendi. Ons altın 1988 dolar seviyelerine kadar yükseliş gösterdi. Ons altın günü 1981 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN DA YÜKSELDİ

Ons altındaki yükseliş gram altın fiyatının yukarı yönlü seyretmesine neden oldu. Dün gram altın fiyatı 1832 lira seviyesine kadar yükseldikten sonra 1821 liradan kapandı.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Bugün ise gram altın fiyatı tüm zamanların rekorunu kırdı. Güne 1825 liradan başlayan gram altın 1835 lira seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Gram altın şu dakikalarda 1831 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1817 lira seviyesi görüldü.

ONS ALTINDA SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününe 1981 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1984 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1978 dolar, en yüksek ise 1987 dolar seviyeleri test edildi.

Kaynak: MİLLİYET