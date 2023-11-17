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Dolar ve Euro yükselişe devam ediyor

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar ve Euro yükselişe devam ediyor mask

Serbest piyasada  dolar 28,70 liradan işlem görüyor. 

Euro/TL ise 31,16 seviyelerinde seyrediyor. 

Dün doların satış fiyatı 28,67 lira, euronun satış fiyatı ise 31,06 lira olmuştu.
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