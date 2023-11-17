Kendi partisi üstünü çizdi!

Milliyet'te Sercan Dinç'in haberine göre, Likud Partisi'nden bakanlar ve milletvekilleri arasında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun geleceği tartışılmaya başlandı. İddia İsrail'de yayınlanan Kanal 13 televizyonundan geldi.

Haberde bakanlar ve milletvekillerinin, Netanyahu'dan güvenoyunu çekerek Başbakanlıktan düşürmeyi ve yeni bir liderle yola devam etmeyi hedeflediği ifade edildi. Ülkedeki muhalefet liderleri de durumun ciddiyetinin önemine dikkat çekti.

Netanyahu'nun partiye liderlik etmesi ve gelecek seçimlerde hezimete uğraması durumunda ise söz konusu vekillerinin çoğunluğunun artık siyasi sistemin önemli bir parçası olamayacakları düşüncesiyle bu hareketi gerçekleştirdikleri belirtildi.

Anketlerde düşüşte!

İsrail'deki son anketler de Netanyahu ve partisinin düşüşte olduğunu, Ulusal Birlik Partisi ve lideri Benny Gantz'ın ise yükselişe geçtiğini belirtiliyor.

Protestolar düzenlenmişti

Gazze'ye yönelik saldırılar öncesi de İsrail'de Netanyahu liderliğindeki koalisyona karşı gösteriler olmuştu. Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini azaltacak yasa tasarısını meclise getirmeye hazırlanırken ülke genelinde protestolar düzenlenmişti.

5 kişiden 4'ü suçluyor

* Peki Netanyahu görevden alınırsa nasıl bir süreç olur, yargılanır mı? TEPAV Dış Politika Programı Direktörü ve eski diplomat Gülru Gezer, milliyet.com.tr'den Sercan Dinç'e önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bir süredir Netanyahu kabinesindeki bazı bakanlar, eski başbakanlar, milletvekilleri zaten Netanyahu'nun ülkeyi yönetmeyi, gücü ve kapasitesi olmadığını söylüyorlardı. İsrail'de yapılan bütün anketlerde, neredeyse her 5 kişiden 4'ü 7 Ekim saldırısından dolayı Netanyahu'yu suçluyor.

Yüzde 79'u Netanyahu'yu suçlu buluyor

Kendi partisinde bile Netanyahu'yu suçlayanlar yüzde 79 civarında. Dolayısıyla zaten Netanyahu'ya yönelik olarak hem toplumda hem de siyasiler arasında kendi partisinde bir hoşnutsuzluk var.