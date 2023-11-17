- Spor

Derince'de geleceğin sporcuları yetişiyor

Derincespor Kulübü, 24 farklı branşta yaklaşık 19 bin sporcuya hizmet vermeye devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Derince'de geleceğin sporcuları yetişiyor mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Voleybol kategorilerinde bu yıl önemli başarılara imza atan sarı lacivetli kulüp, altyapı çalışmalarına da önem veriyor. Gerçekleşen antrenmanlarda 2007-2015 arası doğumlu sporcular antrenörler eşliğinde Şehit Osman Gazi Çetingöz Kapalı Spor Salonu’nda idmanlara devam ediyor.

Derincespor bünyesinde yer alan bir diğer önemli branş olan teakwondo için de antrenmanlar 5 ayrı merkezde gerçekleşiyor. Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi, Kusachi Kültür Merkezi Dumlupınar Spor Salonu, Şehit Osman Gazi Çetingöz Spor Salonu, Şehit Emre Kaan Arlı Spor Salonu ve Çınarlı Ortaokulu Spor Salonu’nda yapılan antrenmanlarda geleceğin şampiyonları yetiştiriliyor.

Kadın futbolunda da önemli çalışmalara imza atan Derincespor Kulübü, altyapıda yapılan atılımlarla önemli bir aşama kaydetti. Bu çerçevede kulüp bünyesinde antrenmanlarını sürdüren Derincespor Kadın Futbol Okulu, 42 Evler Arena Halısahasında karşılaştığı Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nü 4-2 mağlup etmeyi başardı.

- Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.848.237 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL