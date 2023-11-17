Başkan Söğüt, Ankara'ya giderek AKP Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Radiye Sezer Katırcıoğlu'nu ziyaret etti. Ziyareti sırasında Körfez ilçesinde yürütülen proje ve faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
- Siyaset
Başkan Söğüt'ten Ankara'da birtakım ziyaretler
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir dizi ziyaretlerde bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.