Başkan Söğüt'ten Ankara'da birtakım ziyaretler

Başkan Söğüt, Ankara'ya giderek AKP Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Radiye Sezer Katırcıoğlu'nu ziyaret etti. Ziyareti sırasında Körfez ilçesinde yürütülen proje ve faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.