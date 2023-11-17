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Başkan Söğüt'ten Ankara'da birtakım ziyaretler

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

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Başkan Söğüt'ten Ankara'da birtakım ziyaretler mask
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Başkan Söğüt, Ankara'ya giderek AKP Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Radiye Sezer Katırcıoğlu'nu ziyaret etti. Ziyareti sırasında Körfez ilçesinde yürütülen proje ve faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
# Ankara, AKP

- Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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