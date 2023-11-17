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Dondurulmuş balık tüketirken dikkat edilmesi gerekenler!

Uzman Diyetisyen Rıdvan Arslan konu hakkında bilgiler verdi. 

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Dondurulmuş balık tüketirken dikkat edilmesi gerekenler! mask
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Dondurulmuş balık söz konusu olduğunda, güvenli ve lezzetli kalmasını sağlamak için akılda tutulması gereken birkaç nokta vardır: 

*Ambalajı Kontrol Edin: Ambalajın sağlam olduğundan ve herhangi bir hasar belirtisi göstermediğinden emin olun. Herhangi bir yırtık veya sökük varsa, bu durum balığın havaya maruz kaldığını ve dondurucuda yanmış olabileceğini gösterebilir. 

*Son Kullanma Tarihi: Her zaman ambalajın üzerindeki son kullanma tarihini kontrol edin. Son kullanma tarihi geçmiş balıkları tüketmek sağlık açısından risk oluşturabilir. 

*Koku: İyice koklayın. Taze veya uygun şekilde dondurulmuş balığın güçlü, hoş olmayan bir kokusu olmamalıdır. Eğer kötü veya aşırı balık kokuyorsa, bu artık iyi olmadığının bir işareti olabilir. 

*Renk: Dondurulmuş balık doğal rengini korumalıdır. Herhangi bir renk değişikliği veya koyulaşma fark ederseniz, bu dondurucu yanığı veya bozulma belirtisi olabilir. 

*Buz Kristalleri: Balığın yüzeyinde buz kristalleri olup olmadığına bakın. Küçük, ince kristaller normaldir ve balığın hızlı bir şekilde dondurulduğunu gösterir. Büyük, kümelenmiş kristaller balığın çözüldüğünü ve yeniden dondurulduğunu gösterebilir. 

*Sertlik: Balık dokunulduğunda sert hissettirmelidir. Peltemsi veya aşırı yumuşak bir his veriyorsa bozulmaya başlamış olabilir. 

*Saklama Koşulları: Balığın dondurucuda uygun sıcaklıkta saklandığından emin olun. İdeal olarak, dondurucunuz 0°F (-18°C) veya daha düşük bir sıcaklığa ayarlanmalıdır. 

Uygun Şekilde Çözdürme: Balığı çözdürmeniz gerekiyorsa, bunu buzdolabında veya akan soğuk suyun altında yapın. Bakteri üremesine neden olabileceğinden oda sıcaklığında çözdürmekten kaçının. 

# büyük, sağlık

- Sağlık

Muhabir  Haber Merkezi

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