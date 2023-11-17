Asgari ücret görüşmelerinde son durum nedir? İşte masadaki zam oranı!

Milliyet.com.tr/ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda asgari ücretle çalışan işçilerin yer almasıyla ilgili, “Katkı getireceğine inanıyorum” dedi. Peki asgari ücrette beklentiler neler? Pazarlık hangi rakamdan başlar? İşte detaylar...

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İTO Başkanı Avdagiç’in bir talebi oldu. Bu iş hayatının gerçeklerine uygun bir talep. İşletmeler son 2 senede enflasyonu öngöremedikleri için yapmış oldukları bütçeleri defalarca revize etmek durumunda kalıyorlar. Planlama ve bütçelemede sıkıntılar yaşıyorlar. Maliyetlerin en önemli kalemlerinden biri olan işçilikle ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Asgari ücret sadece asgari ücretlileri ilgilendirmiyor diğer ücretlileri de ilgilendiriyor.

Asgari ücret kadar olmasa da buna yakın olarak diğer ücretlere de bir artış söz konusu. İTO Başkanı burada en önemli maliyet kalemlerinden biri olan işçilikleri belirlemede beklenen enflasyona göre hareket edilmesini, öngörülebilirlik senaryolarını uygulayabilmeyi talep etmekte. Ancak sadece 2023 yılındaki beklenen ve gerçekleşen enflasyona bakarsak sene başında hükümetin açıkladığı enflasyon hedefi yüzde 30’du. Daha sonra Merkez Bankası Başkanı bunu yüzde 57’ye revize etti, daha sonrasında da yüzde 65’e revize edildi. Enflasyon belki de yılı yüzde 70 civarında kapatacak. Beklenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasında yüzde 100’ün üzerinde sapmalar söz konusu olabilir.

TÜRK-İŞ’İN PAZARLIKTA ELİ GÜÇLENİR Mİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu için toplamda 5 işveren, 5 işçi, 5 hükümet temsilcisinden oluşan 15 kişilik bir komisyondan söz ediyoruz. İşçi tarafındaki 5 kişiyi TÜRK-İŞ temsil ediyordu. Daha önceki dönemlerde bir asgari ücretli bulundurduklarını belirtiyorlardı. Şu anda sayıyı 4’e çıkaracaklar. Sonuca etki eden bir şey olur mu? Hayır, bir önceki asgari ücret belirlenirken TÜRK-İŞ ‘ben 8500 TL rakamına imza atmıyorum’ dedi. Ancak hükümet ve işveren tarafının imzaları ile asgari ücret 2023 yılı için belirlendi. Sonuca tesir edecek bir durum ortaya çıkmaz. Ancak birebir asgari ücretle çalışan kişilerin komisyon içerisinde bulunmasının olumlu etkileri olacağını düşünüyorum.

‘OLUMLU SONUÇLAR DOĞURABİLİR’

TÜRK-İŞ’in 1 sendika temsilcisi ve kalan 4 temsilciyi asgari ücretli çalışan kesimden seçmiş olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Sonuca etkisi olur mu? Hükümet tarafı ve işveren tarafını etkilemesi açısından olumlu sonuçlar doğurabilir.

PAZARLIK HANGİ RAKAMLARDAN BAŞLAR?

Burada tabi ki bir pazarlık masasından bahsediyoruz. İşçi temsilcileri, işveren temsilcileri ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı bir komisyondan bahsediyoruz. İşveren kesimi ödeyeceği asgari ücreti mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışacak, işçi kesimi de yüksek belirlenmesinde çaba sarf edecektir. Hükümet tarafı bütçe dengeleri içerisinde makul ve mantıklı önerilerin kabul görmesi için bir çaba sarf edecektir.

İşveren tarafının masaya 16 bin TL ile oturacağını, işçi kesiminin masaya 20 bin TL ile oturacağını, enflasyon etkileri göz önünde bulundurulduğunda 6 aylık enflasyonun farkının 42-43 bandında çıkacağını düşünüyorum. Hükümet tarafının 7-8 puanlık refah payı eklemesi ile birlikte yüzde 50 oranında bir asgari ücret zammı ortaya çıkacaktır.

Yüzde 50 artış yapıldığı durumda bu 17 bin 100 TL’ye denk gelmektedir. İşveren tarafının bu yüke ne kadar katlanacağına ilişkin ayrı bir pazarlığı olacaktır. Şu anda işveren destek primi 500 TL, bunun bin TL ve üzerine çıkarılması yönünde talebi olacaktır. 800-1000 TL arası bir işveren desteği olabilir. Yeni belirlenen asgari ücrette tüm yükün işverende kalmayacağını, hükümetin gerekli fedakarlığı yapacağını düşünüyorum.”