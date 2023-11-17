Kuzey Irak'ta 13 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

ARA, BUL, YOK ET

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “Ara, bul, yok et!” parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!

Kaynak: MİLLİYET