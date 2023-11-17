Kuzey Irak'ta 13 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
ARA, BUL, YOK ET
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “Ara, bul, yok et!” parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!
Kaynak: MİLLİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.