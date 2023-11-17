Kartepe Teleferik Katlı Otopark ihalesine 4 teklif

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin 50 yıllık hayali olan Kartepe Teleferik Projesinde önemli bir yatırımı daha hayata geçirmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından, teleferiği kullanmaya gelen vatandaşlar için yapılması planlanan Kartepe Teleferik Katlı Otopark için ihale düzenlendi. Açık usulle yapılan ihaleye 4 firma teklif verdi. En düşük teklif 244 milyon 989 bin TL oldu. Firmalardan gelen tekliflerin sonucu ihale komisyonunun değerlendirmesinden sonra açıklanacak.

598 ARAÇLIK OTOPARK

22 bin 338 metrekare alana inşa edilecek Kartepe Teleferik Katlı Otoparkı, 36 adet engelli araç, 54 adet elektrikli araç park yeri olmak üzere toplam 598 araç kapasiteli olacak. 6 katlı olarak projelendirilen otoparkta 3 adet de yaya asansörü yer alacak.

365 GÜNDE TAMAMLANACAK

Yer teslimi sonrasında Kartepe Teleferik Katlı Otopark Projesinin 365 gün içinde tamamlanması planlanıyor. Teleferik hattının başlangıç noktasının hemen alt kısmında gerçekleştirilecek otopark ile teleferik kullanmaya gelen vatandaşlar araçlarını otoparka bırakabilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu proje ile teleferik hattı yolunca oluşacak yoğunluğu engellemeyi amaçlıyor.

İHALEYE KATILAN FİRMALAR

1. Dört K İnşaat 418.000.000,00 TL

2. Güner Kuzu İnşaat 389.856.000,00 TL

3. Sigma İnş.-Emre Ray Enerji 337.000.000,00 TL

4. Atlas BK İnşaat 244.989.013,20 TL