İzmit eski kaymakamı aday adayı oluyor

Gölcük depreminde koordinasyon valilik merkezinde 6 ay görev alan ve İzmit Kaymakamlığı görevini 2013 yılında icra eden son olarak Hatay'da Koordinatör Vali olarak çalışan Osman Kaymak, AKP'den Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oluyor. 2020 yılında Samsun Valiliği'nden merkeze çekilen Osman Kaymak’ın, Samsun’da çok sevildiği ve kendisine 'Osman Baba' lakabının takıldığı öğrenildi.

OSMAN KAYMAK KİMDİR?

1965 Bayburt Merkez Sancaktepe köyü doğumlu.

Sırasıyla Sancaktepe Köyü İlkokulu, Bayburt Ortaokulu, Bakırköy Kocasinan Lisesi mezunu.

1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Bir yıl İstanbul Barosuna bağlı olarak İstanbul Adliyesinde avukatlık stajını tamamladı.

1991 yılında Kaymakamlık kursunu başarı ile bitirerek Kütahya İlinde yeni kurulan Pazarlar İlçesine kurucu kaymakam olarak atandı.

1993 yılında Erzurum Narman İlçe Kaymakamlığına,

1995 yılında Malatya Battalgazi İlçe Kaymakamlığına,

1998 yılında Niğde Vali Yardımcılığına atandı.

2000 yılında Malatya İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini “Büyükşehir İlçe Yönetim Sorunları, Battalgazi İlçesi Örnek Olayı” konulu tez çalışması ile tamamladı.

Gölcük depremi sonrası deprem yaralarını sarmak üzere oluşturulan Kocaeli Valiliği Kriz Merkezinde 6 ay süreyle geçici görev yaptı.

Afyon Deprem Bölgesinde geçici görev yaptı.

2003 yılında Amasya Suluova İlçe Kaymakamlığına,

2006 yılında Ankara Elmadağ Kaymakamlığına,

2008 yılında İstanbul Eyüp Kaymakamlığına,

2013 yılında İzmit Kaymakamlığına getirildi.

2014 yılında Tunceli Valisi oldu.

2017 yılında Samsun Valisi oldu.

2020 yılında merkeze çekildi.

2022 yılında uzun bir elektrik krizi yaşayan Isparta’ya, mevcut valinin görevden alınması nedeniyle geçici vali olarak atandı.

2023 yılında büyük deprem felaketlerinin ardından Hatay’da koordinatör vali olarak görevlendirildi.