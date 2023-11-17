TÜİK açıkladı! "Mutlu Kocaeli" değiliz

TÜİK tarafından açıklanan ’Yaşam Memnuniyet Araştırması’ sonucunda Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu. Mutluluk oranı istatistiklerine göre Türkiye’nin en mutlu şehirleri şu şekilde: Sinop, Afyonkarahisar, Bayburt, Kırıkkale, Kütahya, Çankırı, Düzce, Uşak, Siirt, Şırnak.

‘MUTLU ŞEHİR’

Bu tabloya göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ‘Mutlu Şehir’ sloganı havada kaldı. Listede ilk 10’a bile giremeyen Kocaeli halkının aslında o kadar da mutlu olmadığı anlaşılmış oldu.