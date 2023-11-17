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TÜİK açıkladı! "Mutlu Kocaeli" değiliz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ‘Mutlu Şehir’ sloganı havada kaldı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
TÜİK açıkladı! "Mutlu Kocaeli" değiliz mask

TÜİK tarafından açıklanan ’Yaşam Memnuniyet Araştırması’ sonucunda Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu. Mutluluk oranı istatistiklerine göre Türkiye’nin en mutlu şehirleri şu şekilde: Sinop, Afyonkarahisar, Bayburt, Kırıkkale, Kütahya, Çankırı, Düzce, Uşak, Siirt, Şırnak.

‘MUTLU ŞEHİR’
Bu tabloya göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ‘Mutlu Şehir’ sloganı havada kaldı. Listede ilk 10’a bile giremeyen Kocaeli halkının aslında o kadar da mutlu olmadığı anlaşılmış oldu.
# oldu, türkiye

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Muhabir  Cihat Polat

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