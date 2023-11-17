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Filistinli öğrenciler için karar Resmi Gazete’de yayınlandı

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve Türkiye'deki herhangi bir yüksek öğretim kurumunda eğitimine devam eden önlisans ve lisan öğrencilerinin ödemesi gereken öğrenim ücreti de devlet tarafından karşılanacak.

Anadolu Ajansı
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Filistinli öğrenciler için karar Resmi Gazete’de yayınlandı mask

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; 6 Şubat depremleri nedeniyle ailesi veya kendisi OHAL ilan edilen illerde ikamet eden üniversite öğrencileri ile OHAL bölgesinde örgün öğretimine devam eden öğrencilerden öğrenim ücreti ve katkı payı alınmayacak. Ayrıca 2023 - 2024 Öğretim Yılı için ikinci öğretim ücretini ödemiş öğrencilerin ise ödediği miktar yükseköğretim kurumları tarafından iade edilecek.

FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLER İÇİN KARAR

Söz konusu karara göre ayrıca 2023 -2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde ailesi veya kendisi Filistin’in Gazze şehrinde ikamet eden ve Türkiye’deki herhangi bir yüksek öğretim kurumunda eğitimine devam eden önlisans ve lisans öğrencilerinin ödemesi gereken öğrenim ücreti de devlet tarafından karşılanacak. 
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Muhabir  Anadolu Ajansı

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