3 gün sonra boşanacaklardı… Öldürdü!

İzmir’de gerçekleşen olay, Soğukkuyu Mahallesi’nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Çiğdem Dıvrak ile bir hastanede çalışan Erdoğan Dıvrak arasında, 20 Kasım’da görülecek boşanma davası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Erdoğan Dıvrak, tabancasıyla eşini başından vurdu. Ardından aynı tabancayı kendi başına dayayarak intihar etti.
Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. İnceleme sonrası cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
eroldemirbek - sn. erdoğan ve sn. eşi BU KADIN CİNAYETLERİ HAKKINDA DA BİR ŞEYLER SÖYLESENİZDE ARTIK KADINLAR TÜRK KADINLARI ÖLDÜRÜLMESELER .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.