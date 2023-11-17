3 gün sonra boşanacaklardı… Öldürdü!

İzmir’de gerçekleşen olay, Soğukkuyu Mahallesi’nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Çiğdem Dıvrak ile bir hastanede çalışan Erdoğan Dıvrak arasında, 20 Kasım’da görülecek boşanma davası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Erdoğan Dıvrak, tabancasıyla eşini başından vurdu. Ardından aynı tabancayı kendi başına dayayarak intihar etti.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. İnceleme sonrası cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





