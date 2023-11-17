“Kudüs Bizim İçin Çok Önemli”

Yoğun Katılım Sağlandı

Derince Belediyesi tarafından Yenikent Kültür Merkezi’nde Ankara Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Oğuzhan Aydın’ın anlatımıyla "Kudüs Bilinci Ümmet Şuuru" konulu konferans düzenledi. Yoğun ilgi gösterilen programa İlçe Kaymakamı Mustafa Demirelli, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Müftüsü Mecit Amil, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katılım sağladı.

“Her Filistinli Türkiye’ye Sevdalıdır”

‘Kudüs Bilinci Ümmet Şuuru’ konulu konferansta konuşan Ankara Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, “Ecdadımızın dünyanın her yerinde izi ve mührü var. Her Filistinli Türkiye’ye sevdalıdır. Filistinlilerin bakış açısı bu. Kudüs Ümmet-i Muhammed’in namusudur. Filistin halkı asla yalnız değildir. Bütün İslam aleminin yüreği onlarla beraberdir. Allah’ın izniyle kazanan Filistin halkı olacaktır” dedi.

“Filistin Halkı Özgürlüğüne Kavuşacak”

Program sonunda katılımcılara hitap eden Başkan Aygün, “Bugün Doç. Dr. Oğuzhan Aydın hocamızın güzel hitabeti eşliğinde Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın ehemmiyetini dinledik. Filistin halkı asla yalnız değildir. Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs bizim için çok önemli. Allah’ın izniyle Filistinli kardeşlerimiz özgürlüğüne kavuşacak. Tüm dünyanın gözleri önünde bebek katili İsrail'in yaptığı bu zulmü bir kez daha lanetliyorum” dedi.