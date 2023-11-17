17 Kas 2023 - 12:40 - Siyaset

YRP'li Aras eğitimlere başladı

Yeniden Refah Partisi (YRP) MYK Üyesi Mehmet Aras, geçtiğimiz genel seçim döneminde yaptığı çalışma ile dikkat çekmiş, 3. sıra adaylığından feragat ederek yerini Levent Gödek’e vermişti. Aras bu kez Trakya bölgesinde sahneye çıktı. Belediye başkan adayları, meclis üyesi, il genel meclis üyesi adaylarına yönelik, belediyecilik ve hitabet dersi eğitimlerine Trakya bölgesinden başladı.