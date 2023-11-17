YRP'li Aras eğitimlere başladı

“BÜTÜN BELEDİYELERİ BİZ KAZANACAĞIZ”
Aras, 31 Mart mahalli idareler seçimleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Kanunu, belediye kanunu ve hitabet konularının işlendiği eğitimlerine ülkenin bütün bölgelerinde devam edeceğini söyledi. Aras, “Acemi doktor candan, acemi hoca dinden eder. Acemi siyasetçide partisini iktidardan eder. Bu seçimde tıpkı 1994 seçimlerinde olduğu gibi bütün belediyelerde zafer kazanacağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.