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YRP'li Aras eğitimlere başladı

Yeniden Refah Partisi (YRP) MYK Üyesi Mehmet Aras, geçtiğimiz genel seçim döneminde yaptığı çalışma ile dikkat çekmiş, 3. sıra adaylığından feragat ederek yerini Levent Gödek’e vermişti. Aras bu kez Trakya bölgesinde sahneye çıktı. Belediye başkan adayları, meclis üyesi, il genel meclis üyesi adaylarına yönelik, belediyecilik ve hitabet dersi eğitimlerine Trakya bölgesinden başladı.

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YRP'li Aras eğitimlere başladı mask

“BÜTÜN BELEDİYELERİ BİZ KAZANACAĞIZ”

Aras, 31 Mart mahalli idareler seçimleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Kanunu, belediye kanunu ve hitabet konularının işlendiği eğitimlerine ülkenin bütün bölgelerinde devam edeceğini söyledi. Aras, “Acemi doktor candan, acemi hoca dinden eder. Acemi siyasetçide partisini iktidardan eder. Bu seçimde tıpkı 1994 seçimlerinde olduğu gibi bütün belediyelerde zafer kazanacağız” dedi.
# Yeniden Refah Partisi, Mehmet Aras, Büyükşehir Belediyesi

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Muhabir  Haber Merkezi

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