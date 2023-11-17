17 Kas 2023 - 12:52 - Siyaset

İYİ Parti’de kadın kolları Elif Özak’a emanet!

Muhalefet açısından büyük bir hezimetle tamamlanan genel seçimlerin hemen ardından İYİ Parti’de ülke genelinde yaşanan parti içi atamalara Kocaeli’de bir yenisi daha eklendi. Buna göre Partide yıllardır çalışma yürüten ve geçmişte meclis üyeliği de yapan Nurcan Acaroğlu Göktaş tarafından ağustos ayından bu yana yürütülen İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine yeni bir isim atandı.