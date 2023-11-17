İYİ Parti’de kadın kolları Elif Özak’a emanet!

YENİ BAŞKANA BAŞARILAR DİLENDİ
Buna göre yerel seçimler sürecinde yeni yönetimin önünü açmak üzere görevinden feragat ettiği belirten Göktaş’ın yerine Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Elif Özak’a yeni başkan olarak atandı. Partiden yapılan yazılı açıklamada ise “Nurcan hanım bizlerle birlikte iyilik mücadelesini vermeyi sürdürecektir. Yeni başkanımız Elif hanıma çalışmalarında başarılar diliyoruz” denildi.
Elif Özak, bir önceki dönem Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak’ın eşi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.