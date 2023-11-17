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İYİ Parti’de kadın kolları Elif Özak’a emanet!

Muhalefet açısından büyük bir hezimetle tamamlanan genel seçimlerin hemen ardından İYİ Parti’de ülke genelinde yaşanan parti içi atamalara Kocaeli’de bir yenisi daha eklendi. Buna göre Partide yıllardır çalışma yürüten ve geçmişte meclis üyeliği de yapan Nurcan Acaroğlu Göktaş tarafından ağustos ayından bu yana yürütülen İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine yeni bir isim atandı.

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İYİ Parti’de kadın kolları Elif Özak’a emanet! mask
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YENİ BAŞKANA BAŞARILAR DİLENDİ

Buna göre yerel seçimler sürecinde yeni yönetimin önünü açmak üzere görevinden feragat ettiği belirten Göktaş’ın yerine Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Elif Özak’a yeni başkan olarak atandı. Partiden yapılan yazılı açıklamada ise “Nurcan hanım bizlerle birlikte iyilik mücadelesini vermeyi sürdürecektir. Yeni başkanımız Elif hanıma çalışmalarında başarılar diliyoruz” denildi.

Elif Özak, bir önceki dönem Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak’ın eşi.
# Kadın, yeni, Büyükşehir Belediyesi

- Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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