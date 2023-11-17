Kocaeli’de TAMP Tatbikatı gerçekleşti

Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan’ın başkanlık ettiği tatbikata Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Murat Soyuduru, Başkan Yardımcısı Dr. Orhan Ahi, Acil Sağlık Hizmetleri Uzmanı Ercan Kalabaş ve gönüllülerden oluşan çok sayıda sağlık personel katılım sağladı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı UMKE ve SAKOM ekiplerinin önemli ölçüde destek verdiği tatbikatta, ekipler senaryo gereği deprem sonrası gelişen enkaz, heyelan, trafik kazası, yangın, patlama ve KBRN gibi olaylara karşı hızla müdahalede bulunarak afetzedeleri ilk müdahaleleri sonrası planlanan sevk zinciri ve koordinasyon ile sağlık merkezlerine güvenle ulaştırmayı başardı.

Marmara bölgesinde yer alan ve birçok kamu kurumunun katıldığı tatbikatta plan çerçevesinde ilimize Sakarya, Yalova, Bolu, Düzce, Zonguldak illerinden 40 personel, UMKE ve acil sağlık araçlarından oluşan 11 araçla destek sağlandı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tatbikata 5 farklı noktada Acil Ünite Çadırları, 144 UMKE ve Acil Sağlık Personeli ve UMKE, Acil Sağlık Ambulansı ve Hizmet araçlarından oluşan toplam 20 Araç ile destek verdi.

Tatbikatta İl ADYM'den SAKOM çadırına canlı bağlantı yapıldı ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Murat Soyuduru tarafından kurum faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.